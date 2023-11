Jedini muški nasljednik podijelio svoju muku: ‘Volim svoje roditelje, ali zašto mi to rade?’

Poimanje grada i sela, u smislu života, a osobito kada je riječ o mladim ljudima, uvelike se promijenilo u posljednjih 50 godina. Iako je mladost posljednjih desetljeća većinom gravitirala prema gradovima, u posljednje se vrijeme taj trend mijenja te se mnogi odlučuju na život na selu.

Ipak, čini se kako nije svima baš tako. Jedan mladi Hrvat tako je podijelio svoju priču na Redditu. Naime, iako ga roditelji na razne načine pokušavaju na to prisiliti, on ne želi ostati na selu, budući da ga, kako kaže, taj način života nikada nije zanimao.





Pod pritiskom da je “jedini muški nasljednik u obitelji”, podijelio je svoju priču:

‘Jesam li sebičan?’

“Znači, ne znam više jel’ do mene ili…Počet ću s nekim sitnim ali bitnim informacijama. Dijete sam sa sela, al’ me nikada nije zanimao taj način života (poljoprivreda, šuma, mentalitet sela). Volim svoje roditelje jer, roditelji su mi i napravili dosta toga za mene.

Jedini muški nasljednik iz obitelji i ohoho koji pritisak to mora biti, znači u zadnje vrijeme (kako više godina skupljam) više mi se čini da sam napravljen samo da održavam poljoprivredu i dobijem u nasljeđe njive šume i te sve stvari koje dolaze u paketu.

Prije par godina (2020) sam bio na sezoni pet mjeseci i to je bio skoro smak svijeta, jer ‘muško odlazi od doma’, znači gotovo, tko će raditi?

Nedavno sam se odselio na neko vrijeme, ali sam blizu i posjećujem često, no tek sad sve izlazi van, ja sam taj koji bi trebao ‘doma napraviti iznad roditelja stan i živjeti tamo s njima’ te ni pod kojim slučajem živjeti negdje drugdje. Počela su i nadmetanja za djecu, kao kad će i takve stvari (neću djecu, jer hoću svoj mir).

Čak sam trebao ići van raditi u Irsku, već sam imao dogovoren posao u jako dobroj tvrtki u kojoj se može napredovati i imati velika plaća, ali su me toliko izmaltretirali i izmanipulirali da sam ostao ovdje i radim regularni hrvatski posao – konobarenje.

P.S. Moje mišljenje nije uvaženo oko ničega, što god velim se smatra da nemam pojma jer me nikad nije zanimao taj stil života pa nikad nisam sam 'orao njivu', nego sam samo pomogao sa strane. E sad pitanje, jesam ja sebičan jer razmišljam o seljenju ili je zapravo to 'fucked up' (sje*ano) kaj mi rade?"









‘Radije bih živio sretan u autu, nego nesretan s 19 njiva’

Većina komentara svodila se na to da bi trebao slušati, prije svega, sebe.

“Ne slušaj ih, radi šta hoćeš, odrastao si čovjek. Nemaju te pravo zadržavati negdje gdje ćeš biti nesretan. Idi van, preseli se negdje drugdje. Naravno budi spreman da ćeš izgubiti nasljedstvo”, poručio mu je jedan, a autor mu je spremno odgovorio:

“Spreman sam na to, radije bih živio sretan u autu, nego nesretan s 19 njiva.”

“Onda znaš odgovor, samo trebaš skupiti hrabrosti reći obitelji ‘ne’ i odseliti se što dalje zauvijek. Osobno ne bih živio u istoj kući s cijelom obitelji ni pod razno”, rekao mu je i dodao: “Ne vidim ni jedan argument za život s obitelji”, a autor je potom dodao:

"Kad sam bio daleko od njih, nikad se bolje nismo slagali."









‘Tako postaješ muškarac’

Međutim, ne slažu se baš svi da bi trebao raditi po svome.

“Najgluplja stvar koju sam čuo. Sje*at ćeš si život. Nemaš pojma koliko ljudi nema ništa. Pušiš prazne priče, nigdje ne teče med i mlijeko. Pogotovo za ljude poput tebe”, poručio mu je jedan korisnik, a drugi mu je pokušao objasniti:

“Ljudi imaju različite preference. Meni su starci ugostitelji u malom mistu, a ja da moram to raditi cijeli život bi se upucao jer em sam gradsko dijete oduvijek, em mi se bljuje od ugostiteljstva. Da su me prisilili da preuzmem posao, najvjerojatnije me ne bi više nikad vidjeli. Hvala Bogu, nisu, nego sam završio struku i radim u Zagrebu i top mi je. Možda je radit u polju cijeli život nešto što tebi paše, al nisu svi ti.”

S njim se složila i jedna komentatorica:

“E to je odrastanje. Tako postaješ muškarac, ne dozvoliš da te drugi manipuliraju, donosiš svoje odluke i prihvaćaš posljedice istih. Moraš se odvojiti od svojih da ih ne zamrziš, a i da ne živiš život koji nisi želio jer si mislio da slušati druge a ne sebe, za tvoj život, znači da si dobar. A samo znači da si slab.”

‘Nitko im nije rekao da traktor zamijeni dva sina i vola’

A onda se ponovno javio autor objasnivši kako je “njegovim roditeljima teško jer u selu uvijek muško ostaje kod kuće, misle da je još 20. stoljeće i da mora ženu dovesti doma i štancati djecu”.

“Zanimljiva stvar je da 2020. kad sam bio na sezoni, radio sam bez slobodnog dana 12 sati na dan i nikad sretniji nisam bio jer sam bio samostalan, dok sad radim osam sati, al’ nikad me veća anksioznost nije prala jer jednostavno nemam motivacije za ništa”, napisao je i odmah dobio odgovor:

“To kako se oni ponašaju nije 20. stoljeće, to je 19. stoljeće i niže. Radi što želiš, ali prihvati i posljedice svoje odluke. A pošto pišeš ovdje, mislim da će ti trebati i psihoterapija….”

Na koncu, dobio je vrlo slikovitu poruku:

“Nitko im nije rekao da traktor zamijeni dva sina i vola, jer zato si prije imao mušku djecu i to puno njih. I na kraju čovjek koji sluša taj ‘know how’ od prije par stoljeća, završi u ‘Ljubav je na selu’ u poznim godinama s manjkom socijalnih vještina i treba odabrati jednu od N izraubanih gradskih puca. Očito je da se njihovo poimanje sreće ne podudara s tvojim i da te ne poznaju dobro, i da ne razumiju da se vremena mijenjaju. Nije red da ti ne daju da probaš svoju verziju života. Oni i imanje neće nikuda pobjeći, tvoje životne šanse možda hoće. Možda da opet razmotriš Irsku ili štogod već, i paziš s kime komuniciraš svoje životne planove.”