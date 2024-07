Jedan segment u hrvatskom turizmu ovoga je ljeta potpuno podbacio: Nije problem cijena

Autor: M.D.

Više od 8,1 milijuna dolazaka i 33,5 milijuna noćenja ostvarili su turisti u Hrvatskoj ove godine do 7. srpnja, pokazuju podaci sustava eVisitor. U odnosu na isto razdoblje lani riječ je o rastu od pet posto u dolascima te dva posto u noćenjima.

Pritom su noćenja u hotelima porasla za 7,48 posto, u objektima u domaćinstvu je zabilježen rast od 4,76 posto, a iz Hrvatske turističke zajednice kažu da je zabilježeno i 2,2 posto više noćenja u kampovima.

Najviše gostiju tradicionalno dolazi iz Njemačke, U stopu ih prate domaći gosti, a potom slijede oni iz Slovenije, Austrije, Poljske i Češke. Najposjećenije destinacije su Dubrovnik, Rovinj, Split, Poreč, Zagreb, Umag i Zadar. Iako djeluje idilično, situacija na terenu nije dobra.

Špica sezone, a gostiju nema

“Razgovarao sam s našim članovima u Dalmaciji, Istri i Kvarneru te je obiteljski smještaj podbacio sedam posto i više. To se odnosi na razdoblje od početka godine pa do kraja lipnja. Na početku smo srpnja i nama je popunjenost na razini Hrvatske 75 posto. Špica je sezone, a gostiju nema”, rekao je za 24sata Mirko Bulić, predsjednik Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja.

Iako priznaje da su cijene soba i apartmana porasle za 10 do 15 posto u odnosu na lani, sve pripisuje inflaciji i dodaje da to nije razlog manjeg broja gostiju. “Na glasu smo da smo skupa destinacija, a kad se i spuste cijene smještaja, nema gostiju. Riječ je o tome da je izvanpansionska potrošnja jako skočila. Ne znam što bih za to rekao, a posljedica je da su nam restorani, primjerice, poluprazni. Prošli mjesec obišao sam cijelu Italiju i cijene su normalne. Mi smo išli s tim cijenama malo previše, a konkurencija od Grčke, Turske, Italije pa do Crne Gore to jedva čeka”, rekao je Bulić.

No, upozorio je da se domaći turizam suočava s padom rentabilnosti i održivog razvoja obiteljskog smještaja. “Situacija postaje pomalo opasna. Imamo više smještajnih kapaciteta nego nama srodne destinacije. To se izmaklo kontroli. Problem je što dio njih posluje u sivoj zoni. Već dulje upozoravamo da u tom segmentu treba napraviti reda”, poručio je.

Smanjivanje pohlepe

Prema informacijama koje on ima, popunjenost hotela je 90 posto. Ministar turizma Tonči Glavina ranije je rekao kako je omjer cijene i kvalitete u Hrvatskoj dobar, ali i upozorava da turistički sektor ne smije biti pohlepan.

“Nema nikakvog razloga da mi budemo jeftiniji od Italije i Španjolske, ali isto tako ne smijemo biti ni skuplji. Mislim da je ključna stvar zadovoljstvo gosta pruženom uslugom. Kad imate zadovoljnoga gosta, onda nemate problem s eventualnom percepcijom skupe destinacije”, rekao je Glavina.

Možda bi u razumijevanju situacije u kojoj iznajmljivači ponekad izgube živce mogla pomoći i jasna računica njihovih troškova te novca kojeg dobiju od iznajmljivanja. Visoke cijene, pa i čudni prohtjevi bi možda tada bili razumljiviji.