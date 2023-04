JEDAN HTIO PRIVATIZIRATI STRADUN, DRUGI DA MU VADE KAMENČIĆE IZ CIPELA DOK ŠEĆE! Razmaženi bogataši u Hrvatskoj hrane svoje hireve: ‘Najbitnije je reći im da se toga nitko nije sjetio’

Ako imate nekoliko milijuna eura viška, mogli biste kupiti ljetnikovac pored Dubrovnika, a neki koji takve svote imaju na raspolaganju, jasno, traže i puno više od toga.

Tako je jedan šeik poželio dubrovački Stradun samo za sebe te ga je pokušao unajmiti.

Kako biste posjedovali ljetnikovac iz 19. stoljeća u Zatonu, od 600 kvadrata i okućnicom od 3000, a koji je u vlasništvu jedne lokalne obitelji, za to ćete morati izdvojiti vrtoglavih tri milijuna eura, javlja RTL.





Jača tržište luksuznog turizma

“Teško je odrediti prosječnu cijenu, ali cijena je od 2 do 10 milijuna eura – to najčešće kupuju stranci! Bilo je ponuda preko 20 milijuna eura, ali odbijene su”, kazao je vlasnik agencije za nekretnine Goran Pikunić.

No, nije da svi kupuju, neki i iznajmljuju i nije im problem za tjedan dana ljetovanja u vili platiti i do 50 tisuća eura. Takvima je valjda moto – kad se ima, nema da nema.

U posljednjih nekoliko godina tržište luksuznog turizma sve više jača. Do 2030. godine ono će dosegnuti čak 82 milijarde dolara a pravi procvat očekuje se upravo u ljeto 2023.!

Tražio da mu se vade kamenčići iz cipela dok šeće vrtom

Za vlasnicu VIP turističke agencije Iris Domazet želje bogate klijentele su zakon. U mobitelu ima preko četiri tisuće kontakata i ponekad doista radi nemoguće. Njezini klijenti su najčešće poznati sportaši ili arapski prinčevi. Jedan od njih je čak tražio da mu se vade kamenčići iz cipela dok šeće vrtom.

“Ma mislim, to su sitnice, to su ljudi s istoka, ali njima je to normalno – sve je okej dok nije protuzakonito – mi nelegalno ne radimo, ja sam samohrana majka dvoje djece i ne želim završiti u zatvoru”, kazala je Domazet.

Pa tako upravo u vrtu jedne vile improviziraju spa centar koji su gosti poželjeli tijekom svog odmora. Kaže – Rusi nikad ne gledaju cijenu, dok su zapadnjaci ipak malo oprezniji. Za savršeno vjenčanje u Dubrovniku neki će bez problema dati milijune. No, na njihovu žalost neke se stvari ipak ne mogu kupiti novcem. Poduzetnica i organizatorica vjenčanja Ines Nanić potvrdila je da je klijent iz Dubaija htio privatizirati Stradun.









“Njegov menadžerski tim je napravio plan kako pristupiti trgovinama, restoranima, stanarima. Ono što je njima najbitnije je da im kažete da se toga nitko nije sjetio – kad to kažete onda su sva vrata otvorena – kazala je.