JE LI SVIMA POSKUPJELA NAKNADA? Iz FINA-e objašnjavaju kako na jednostavan način zaobići novo poskupljenje

Autor: Ivana Jurišić

Valu poskupljenja ne nazire se kraj. Iako ćemo tek sutra saznati kolika je bila inflacija u siječnju i čemu je cijena opet narasla, građani su već naučili živjeti s time da ih svakog dana iza ugla čeka neko novo poskupljenje. Tako su nedavno svoje cijene povećale Hrvatska pošta i FINA. Svoja poskupljenja pravdaju manjim prihodima jer je u vrijeme pandemije mnoštvo građana račune počelo plaćati preko interneta, kako bi smanjili rizik od zaraze.

“Povećanje naknade dogodilo se uslijed porasta troškova poslovanja te je Fina minimalno korigirala cijenu usluge plaćanja za građane na način da je iznos varijabilnog dijela naknade povećala s dosadašnjih 1,25 posto na 1,85 posto na iznos uplate. Iznos minimalne i maksimalne naknade ostao je na istoj razini od 4,80 kuna odnosno 75 kuna po uplati. Navedeno povećanje odnosi se samo na jednu naknadu, tj. na naknadu za jednokratnu platnu transakciju i to samo na dio naknade, odnosno, na iznose uplata u rasponu od 259 do 4.054 kn, dok je za iznose plaćanja manje od 259 kuna i veće od 4.054 kuna naknada ostala na istoj razini. Fina je dakle korigirala samo jedan dio cijene za jednu uslugu i to u minimalnom iznosu za pokrivanje dijela povećanja općih troškova poslovanja”, pojasnili su za Dnevno iz Službe za komunikacije FINA-e.

Objašnjavaju kako usprkos poskupljenjima, cijena naknade nije porasla proporcionalno cijenama i troškovima na tržištu, te kako nemaju namjeru ponovnog revidiranja naknada za gotovinske uplate građana tijekom 2022. godine bez obzira na daljnja negativna kretanja troškova poslovanja, kako ne bi dodatno opteretila građane.

“Važno je napomenuti kako za građane koji npr. plate 500 kuna računa, poskupljenja nema ukoliko se u setu nalaze dva ili više računa do 259 kuna, iz razloga što u tom slučaju svi računi ulaze u obračun minimalne naknade koja iznosi 4,80 kuna”, objašnjavaju.