JE LI PUTIN KRIV ZA VISOKE CIJENE U NAŠIM TRGOVINAMA? Analitičar otkriva ono što se drugi boje reći. ‘Evo kad je sve počelo’

Autor: Ivana Jurišić

Zbunjeni ste oko inflacije? Niste jedini. Ekonomisti govore kako je inflaciju u isto vrijeme nevjerojatno lako razumjeti, ali u isto vrijeme i nevjerojatno komplicirana. To ne pomaže previše prosječnom kupcu koji iz mjeseca u mjesec vidi kako je njegova potrošačka košarica sve skuplja, dok plaća ostaje ista ili eventualno malo viša.

Što je to inflacija, koji su njeni uzroci i što možemo očekivati u sljedećih nekoliko godina pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.

Za početak, možete li nam reći što je to inflacija?





inflacija je monetarni problem koji postoji kada je na tržištu više novca nego roba, što znači da nema ravnoteže između količine roba i količine novca. Možemo reći kako se ona događa kada je velika količina novca u potrazi za manjom količinom roba pa su te robe skuplje i nema ih dovoljno.

Koji su uzroci sadašnje inflacije?

U proteklih 20 godina novčana masa u eurozoni, a posljedično i u cijeloj EU je povećana tri puta, te je količina novca koja se nalazi na tržištu tri puta veća u odnosu na 2001. godinu. Osobito je novčana masa rasla nakon krize u 2009. godini kada su se središnje banke odlučila na veliku emisiju novca radi bržeg oporavka što se i dogodilo. Oporavak je uslijedio, ali novac, kojega nije lako povući s tržišta, je ostao. Cijene stoga rastu jer novca ima dovoljno u rukama onih koji su taj novac spremni potrošiti, a to su vlade i potrošači.

Najveći pokretač inflacije u Hrvatskoj

Dok cijene rastu, financijski izvještaji brojnih tvrtki pokazuju kako nikad nisu bolje zarađivale. Zbog čega je to tako, nisu li dio povećanja troškova mogle prebaciti na sebe, a ne sve prebaciti na leđa potrošača?

To je tržišni mehanizam, ako su potrošači spremni platiti visoke cijene, zašto bi se proizvođač odrekao visokih cijena. Treba ipak napomenuti kako je riječ o nečemu što funkcionira kratkoročno. U jednom srednjem roku, 3 do 5 godina će se dogoditi porast svih troškova. Govorimo o radničkim plaćama i troškovima svih inputa pa je lako moguće da troškovi brže rastu od prihoda. To se u nekim sektorima već događa, da su troškovi rastu brže od prihoda. To je u inflaciji uvijek moguće pa je ključno pitanje kako se prilagoditi inflaciji. O tome trebaju razmišljati i poduzeća i građani.

U međuvremenu, ne možemo očekivati da tvrtke podijele i potroše svu svoju dobit jer onda imamo socijalizam, kakav je sam sebe uništio početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Dobit kompanijama je važna kako bi se moglo investirati u nove tehnologije, u nove proizvode, razvoj tržišta i stvaranju novih radnih mjesta što je i smisao tržišne ekonomije. Ako se to ne dogodi, onda imamo stagnaciju kao što se dogodilo 70-ih godina prošlog stoljeća. Naime, samu inflaciju se može jednostavno zaustaviti smanjivanjem novca u opticaju, ali tada dolazi do duboke recesije i krize sa socijalnim troškovima koje političari u današnje doba nisu spremni na sebe preuzeti.









Neki ekonomisti se žale kako u izračun inflacije ne spadaju i nekretnine, koje posljednjih 10 godina bilježe svoj rekordni rast. Zbog čega je to tako?

Nekretnine se smatraju investicijom, a one ne ulaze u izračun rasta cijene. Kad bismo uključili nekretnine u izračun inflacije, onda bismo morali uključiti i druge tipove stalne imovine kao što su dionice i automobili.

Što je najveći pokretač inflacije u Hrvatskoj?









Zanimljivo, ali kod nas je to posljednjih mjeseci najviše bio turizam i to zato jer su ove godine turisti iz inozemstva koji čine oko 90 posto svih turističkih noćenja u Hrvatskoj su bili spremni platiti izrazito visoke cijene. Riječ je o gostima koji su posljednje dvije godine akumulirali dovoljne količine novca u svojim kućnim proračunima i odlučili ga potrošiti na godišnjem odmoru, i to u Hrvatskoj koja je ovoga ljeta najskuplja od svih mediteranskih destinacija. Naši turistički djelatnici se žale što nema Talijana koji su tradicionalno dobri potrošači, ali oni su ostali doma jer im je Italija bila jeftinija od Hrvatske.

Ukrajinska kriza dolila ulje na vatru

Ako pogledamo medije, čini se kako su za inflaciju krivi samo pandemija i rat u Ukrajini. Koliko ima istine u tim tvrdnjama?

Ukrajinska kriza je dolila ulje na vatru, ali inflacija nije započela 24. veljače, već puno ranije. Cijene su počele rasti nakon naglog otvaranja europskih i zapadnih tržišta nakon pandemije kada je robe malo, a novca puno. Nije nedostajalo samo robe dnevne potrošnje, već i industrijske robe. Onda se dogodila ukrajinska kriza kada su svi bili uplašeni da neće biti energenata kao da će cijene prijevoznih troškova rasti i nafte jako rast.

Da nije bilo pandemije i rata u Ukrajini, da li bismo isto imali inflaciju?

Bez ikakve sumnje da jer je na tržištu bilo previše novaca. Posljednjih 20 godina imali smo rast monetarnih agregata na tržištu. U isto vrijeme, jeftina roba iz Azije je cijene držala pod kontrolom i tu je uspostavljena ravnoteža na niskoj razini cijena. Tako, istina je da ne bi bilo inflacije da nije bilo viška novaca na tržištu, ali ne bi bilo ni oporavka. To je razlog zbog čega su monetarne vlasti bile jako oprezne oko smanjivanja ponude novca kako ne bi ugrozile oporavak.

Što nas čeka u budućnosti? Hoćemo li uskoro vidjeti usporavanje rasta cijena?

Ono što svi moramo znati je da se inflacija neće tako lako zaustaviti s obzirom na to da je politička odluka da se ne ide na naglo smanjivanje količine novca u optjecaju što je jedini lijek za ovu bolest. Ona će opterećivati europsko i svjetsko gospodarstvo neko vrijeme. Uz inflaciju, možemo očekivati stagnaciju, ali ne i recesiju kao što je bilo sedamdesetih kada su sindikati uspjeli vezati rast plaća uz rast inflacije. Danas oni više nisu toliko jaki, ali vidjeti ćemo što će se dogoditi.

Možemo očekivati i da potrošači, nakon što se vrate s godišnjih odmora, počnu pažljivije razmišljati gdje i kako troše svoj novac. Pad potražnje će onda usporiti rast cijena. Vidimo kako se slična stvar događa kod nafte gdje su mnogi nakon početka rata u Ukrajini spominjali 200 dolara po barelu, a nafta je sada ispod 100.