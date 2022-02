JE LI PUTIN EKONOMSKI SPREMAN ZA SVEOBUHVATNI RAT? Analitičar objašnjava: ‘U vezi s Rusima nikad nemojte zaboraviti jednu stvar’

Tenzije između Ukrajine i Rusije u ponedjeljak su dosegle svoj vrhunac nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin s čelnicima Donjecka i Luganska u Moskvi potpisao odluku o priznanju neovisnosti dviju regija, zajedno sa sporazumima o prijateljstvu i suradnji. Odmah su se javile Sjedinjene Države prijeteći sankcijama. U međuvremenu, Putin je u utorak u pismu energetskoj konferenciji u Dohi najavio kako će Rusija bez prekida nastaviti opskrbljivati svjetska tržišta prirodnim plinom, što je na konferenciji potvrdio ruski ministar energetike Nikolaj Šulginov poručivši kako Rusija želi uravnotežena globalna tržišta plina.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avgadić ističe kako je u ovom trenutku jako teško reći što će biti sa sankcijama u sljedećih nekoliko dana.

“Ne bih rekao da će teške sankcije biti njihov prvi korak. Jer ako pričamo o teškim sankcijama, dolazimo u situaciju da se taj plin ne može niti plaćati, a to je posve jedna druga priča. Kako stvari sada stoje, izgleda kako sankcijski set ipak neće uključivati ukidanje međunarodne trgovine s Rusijom”, objašnjava Avgadić napominjući kako je najvažnija činjenica da u ovom trenutku nije došlo do invazije na Ukrajinu.

Ruska rublja pala 50 posto

“U sljedećim danima ćemo vidjeti na koji je točno način Rusija odlučila priznati odmetnute regije”, objašnjava.

Sjedinjene Države, EU, Kanada, Japan, Norveška, Crna Gora, Albanija, Švicarska, Moldavija, Island, Novi Zeland i Australija su nakon krimske krize i oružane eskalacije koja je dovela do rata u istočnoj Ukrajini 2014. godine uvele sankcije protiv poduzeća Rusije i Krima. Ruska rublja je zbog sankcija do kraja te godine pala 50 posto u odnosu na dolar, te je ruska središnja banka 16. prosinca odlučila da se ključna kamatna stopa u Rusiji poveća sa 10,5 na 17 posto.

Podaci Svjetske trgovinske organizacije pokazuju kako je Rusija u 2020. bila odgovorna za otprilike 1.9 posto svjetskog uvoza i izvoza. Iako se ta brojka ne čini tako velika, Rusija je značajan partner za Europu koja 40 posto plina dobiva upravo iz te zemlje.

Na pitanje je li Rusija samodostatna u slučaju rata s Ukrajinom i sveobuhvatnih sankcija, Avgadić odgovara kako to trenutačno nije slučaj.

Ovisni o uvozu visoke tehnologije

"Što se tiče Rusije i njezine samodostatnosti, važno je naglasiti kako to još nije slučaj. Koliko je od 2014. godine postala više samodostatna u pogledu proizvodnje hrane, teško je reći na temelju dostupnih statističkih podataka. Bez obzira na to ruska kompletna proizvodnja i ekonomija ovisi o uvozu visokih tehnologija sa zapada ili iz Kine. Kako je riječ o tehnologiji koja drži na životu njihovu ekonomiju, oni će sada biti prisiljeni okrenuti se Kini", govori.









Avgadić objašnjava kako su ruski odnosi s Kinom sada dobri, ali teško je procijeniti što će biti u budućnosti.

“Moguće je i da će tu doći do prisnijih, ali može doći i do lošijih odnosa. Rusija s ovim činom nema previše izbora. Kina mora postati njihov ključni i temeljni trgovački, u međunarodnom smislu i politički partner. Puno toga se mijenja kada ostanete samo na jednom partneru i kada nemate previše izbora”, objašnjava.

Energetski analitičar Davor Štern koji je dugi niz godina radio u Moskvi, prvo kao direktor podružnice INA-e pa kao direktor predstavništva Philipp Brothers – Salomon Brothers, smatra kako su sankcije 2014. pomogle Rusiji da počne s proizvodnjom što nikad prije nisu trebali raditi.

"Rusima je uvijek bilo jednostavnije prodati naftu i plin i kupiti ono što im treba. Kad je došlo do sankcija počeli su razvijati poljoprivredu i u ovih sedam godina postali su najveći izvoznik pšenice na svijetu", ističe.









Štern napominje kako ne treba zaboraviti kako je Rusija punih 75 godina živjela u dubokom komunizmu.

“Nama je to teško i zamisliti jer smo mi u socijalizmu u usporedbi s njima brali med i mlijeko. Ako postoji nacija na svijetu koja se spremna jesti i travu ako je potrebno, to su Rusi. Oni su žilav narod, imaju čvrstu vladu koja ih može prisiliti na sve te ih sveobuhvatne sankcije neće uništiti. Rusi će se uvijek snaći. Lošije će živjeti, biti će problema, ali će se izvući. I to ne treba zaboraviti kada se posluje s Rusima”, uvjeren je Štern.