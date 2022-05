JE LI NA POMOLU NOVI SLUČAJ ŠVICARAC? Krediti bi preko noći mogli poskupjeti, saznajte zašto

Prošlog tjedna su iz Hrvatske narodne banke (HNB) objavili kako se zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji povećala ukupna izloženost domaćeg financijskog sustava sistemskim rizicima te napomenuli da se zbog rastuće inflacije očekuje podizanje ključnih kamatnih stopa središnjih banaka. Iz HNB-a upozoravaju kako će zbog toga poskupjeti cijena zaduživanja i povećati teret otplate kredita s promjenjivim kamatnim stopama.

Mnogi građani koji imaju stambene kredite s varijabilnom kamatnom stopom, zbog toga su s pravom zabrinuti. U međuvremenu, banke su malo popustile svoje uvjete i sada je puno lakše dignuti kredit s fiksnom kamatom stopom na duži vremenski rok, iako još nijedna banka ne daje kredite s fiksnom kamatnom stopom na razdoblje duže od 25 godina, piše Zagreb.info.

I dalje su najisplativije štedionice. Informativna lista ponude kredita HNB-a pokazuje kako PBZ stambena štedionica d.d. nudi stambeni kredit za kupnju stana/kuće s fiksnom kamatom na rok otplate od 25 godina. Wüstenrot stambena štedionica klijentima nudi kredit s fiksnim kamatama na 272 mjeseca. Banke svojim klijentima nude nešto lošije uvjete. Samoborska banka je jedina koja nudi kredite s fiksnom kamatnom stopom na 20 godina. Sve ostale banke svojim klijentima nude kredite s fiksnom kamatnom stopom na 15 ili manje godina. Najlošije će proći korisnici OTP banke d.d. gdje se fiksne kamate daju na maksimum od tri godine.





Ročnost kredita nije ograničena

Na pitanje hoćemo li i mi nakon ulaska u eurozonu moći dizati kredite s fiksnom kamatom cijelo vrijeme otplaćivanja kredita iz Hrvatske narodne banke (HNB) kažu kako u našoj zemlji ročnost kredita nije ograničena, pa odluka o tome ovisi o poslovnim politikama banaka.

“Teško je spekulirati hoće li se to mijenjati s ulaskom u eurozonu. U nekim je zemljama euro područja moguće ugovoriti stambene kredite s vrlo dugom ročnosti uz fiksnu kamatnu stopu. U Italiji je to moguće do 40 godina, u susjednoj Sloveniji do 30 godina”, objašnjavaju iz HNB-a.

Ekonomski analitičar Damir Novotny objašnjava kako će se nakon ulaska u eurozonu kamatne stope izravnati sa onima koji su na snazi u drugim zemljama EU koje imaju euro kao svoju valutu.

“Ako se našim građanima ne bude sviđale ponude hrvatskih banaka, oni će kada budemo u eurozoni moći bez problema otići u Sloveniju ili Austriju dignuti kredit. Banke će se morati prilagoditi”, zaključuje Novotny.

Iz HNB-a građane obavještavaju kako je s obzirom na rastuću inflaciju i očekivanu normalizaciju monetarne politike Europske središnje banke, izgledan porast kamatnih stopa na europskim financijskim tržištima koji će se u nekom trenutku preliti i na kamatne stope na kredite u Hrvatskoj. Znači li to možda novi “slučaj švicarac”? Mnogi se još uvijek sjećaju kako su nekoć jeftini krediti preko noći postali toksični. Znači li to da građani trebaju promijeniti svoje kredite s varijabilnim stopama u one s fiksnima dok još imaju vremena?

Iz HNB-a kažu kako s obzirom na neizvjesnost trenutka i intenziteta porasta kamatnih stopa na kredite s jedne strane, i potencijalne troškove postupka promjene uvjeta ili refinanciranja kredita s druge strane, odluku o promjeni uvjeta kredita treba donijeti svaki dužnik individualno za sebe, u ovisnosti o tome koliki je stupanj rizika spreman prihvatiti.









“Prije donošenja odluke, svaki potrošač koji ima ili namjerava sklopiti ugovor o kreditu uz varijabilnu kamatnu stopu ili kamatnu stopu fiksiranu u roku kraćem od dospijeća, može od banke zatražiti i izradu hipotetskog otplatnog plana uz pretpostavku porasta kamatne stope za npr. 100 ili 200 baznih bodova, kako bi stekao uvid u razmjer povećanja rate kredita u slučaju porasta kamatne stope”, odgovaraju iz HNB-a.