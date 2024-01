Javno objavljene neto plaće čistačica u školi: Pokazali i tablicu primanja svih zaposlenika

Autor: I.G.

Nedavni sastanak Županijskog povjerenstva Sindikata hrvatskih učitelja, na kojem je prisustvovala i predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem, donio je uvid u ključnu ulogu sindikata u poboljšanju uvjeta za zaposlene u osnovnim školama. Glavna tema razgovora bila je povećanje plaća zaposlenika u sustavu obrazovanja, a Šprem ističe da su u protekloj godini postignuti značajni koraci naprijed, dok istovremeno naglašava potrebu daljnjeg rada na poboljšanju uvjeta za sve zaposlene u obrazovanju.

Šprem je podijelila ključne informacije o postignućima Sindikata, istaknuvši da je kao najveći sindikat u Hrvatskoj posvećen stalnom unapređenju položaja zaposlenika u sustavu obrazovanja.

“Ono što je najbitnije je da kao najveći sindikat u Hrvatskoj permanentno djelujemo na položaju zaposlenika u sustavu obrazovanja. Naravno, svaka godina je u posljednje vrijeme obilježena pregovorima. Plaća zaposlenika u sustavu obrazovanja je rasla doista mnogo, ali nikad dovoljno. Gledajući same pregovore kroz osnovicu plaće moramo biti svjesni da je u listopadu prošle godine rast osnovice plaće bio 6 posto, a u travnju 2 posto”, rekla je.

‘Izborili smo se za povećanje plaća’

“U lipnju smo se sa svojih zahtjevom izborili za povećanje plaća svim zaposlenima u sustavu obrazovanja kroz dodatak koji je bio privremen, a sada će biti dio finalnog i hibridnog koeficijenta. U zadnjim pregovorima rast osnovice je bio 5 posto. U konačnici, gledajući na godišnjem nivou postignut je rast veći od 20 posto. Sada sve napore moramo uložiti u izradu koeficijenta jer upravo su koeficijenti ti koji pozicioniraju zaposlenike unutar javnog sektora”, naglasila je Šprem osvrnuvši se i na 36-dnevni štrajk tijekom 2019. godine.

“Tada smo inzistirali upravo na koeficijentu jer samim rastom kroz osnovicu plaće, odnosi u plaćama unutar javnog sektora ustvari dolazi do disbalansa. Učitelji i spremačice dobivaju puno manje od profesora na fakultetima ili liječnika. Upravo smo se štrajkom 2019. godine uspjeli izboriti za koeficijent 6.11 što nam je bio cilj. Ujedno tim štrajkom smo postali socijalni partneri u izradi koeficijenata. Smatram da se, kao najveći sindikat u Republici Hrvatskoj, moramo izboriti za najkvalitetnije i najbolje pozicije upravo zaposlenicima u sustavu obrazovanja jer oni to zaslužuju”, pojasnila je Šprem dodajući kako je teško govoriti o neto plaćama zaposlenika u sustavu obrazovanja budući da one ovise o nizu različitih faktora, no otkrila je kako bruto plaća učitelja iznosi oko 1800 eura, piše Klikni.hr.

‘Zadnja rupa na svirali’

“Sustav obrazovanja je bilo kojoj vladi uvijek zadnja rupa na svirali unatoč tome što svaka vlada voli naglasiti da je obrazovanje prioritet. Kada liječnici ili suci priprijete štrajkom, njihovi zahtjevi se realiziraju, a mi smo 2019. godine morali štrajkati 36 dana da bi bilo odgovoreno na naše zahtjeve. Koeficijenti su sada na stolu. Sustavnim pritiskom djelujemo permanentno. Nekada su plaće učitelja bile oko 6500 kuna, sada su oko 9000 kuna. Pomak itekako postoji. Nominalni rast plaća od 2016. godine je preko 54 posto, no realni je 21 posto jer moramo uzeti u obzir utjecaj inflacije. Riječ je o podacima prije pregovora koji su donijeli rast od 5 posto. No standard hrvatskih građana mora biti veći.

Ne možemo dozvoliti da učitelji, kao ni zaposlenici u sustavu obrazovanja, a i drugi žive loše”, zaključila je Šprem koja je za jučerašnji sastanak u Bjelovaru pripremila tablice o visinama trenutnih plaća svih zaposlenih u sektoru obrazovanja – od čistačica do samih učitelja. Riječ je o plaćama za koje su se, naglasila je, izborili upravo sindikati tijekom svojih kontinuiranih pregovora, a ulogu sindikata potvrdila je i Mirjana Popić, predsjednica Županijske podružnice Sindikata hrvatskih učitelja. Kako je kazala, na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluju 22 povjerenika u 22 škole.