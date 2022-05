JAKOPOVIĆ OTKRIO TREBAMO LI STRAHOVATI OD NESTAŠICA HRANE: Usput otkrio hoće li i cijene nastaviti rasti

Autor: Dnevno.hr

Ne trebamo strahovati od nestašice hrane, rekao je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Mladen Jakopović u središnjem Dnevniku HTV-a.

“Možda u nekom lancu negdje ‘sitno pukne’, ali zato globalno nestašice ne bi trebalo biti,” kazao je Jakopović dodavši da će cijene sigurno rasti, ali i da bi mogle početi padati slučaju “otvaranja” velikih količina žitarica koje su sada blokirane u Ukrajini.

Objašnjava da se radi o “blagodatima zajedničke poljoprivredne politike, odnosno zajedničkog tržišta EU-a gdje u jednoj državi imamo veću samodostatnost s biljnim proizvodima, u drugoj sa životinjskim”.





Iako je Srbija zabranila izvoz žitarica i uljarica, a i Mađarska je poduzela neke korake u tome smjeru, prema postojećim informacijama Hrvatska to neće napraviti.

“U ovome trenutku je procjena svih europskih čelnika, pa tako i hrvatskih, da nije potrebno poduzimati takve mjere. To bi lančano dovelo do dizanja cijena u Europskoj uniji i smatra se da u ovome trenutku takvo nešto nije potrebno. Ako bi došlo do zaoštravanja mjera, pogoršanja situacije, onda se može razmišljati o nečemu takvom”, kazao je.