Jagma za trezorskim zapisima: Zbog nekoliko razloga bi ‘očekivano dobar’ interes mogao splasnuti

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Već u prvih nekoliko sati kako je krenuo prvi krug upisa trezorskih zapisa, postalo je jasno da je interes građana velik. Iz FINA-e su medijima poslali uopćen odgovor kako je “interes očekivano dobar”.

Podsjetimo, država je po prvi put omogućila upis građanima na kratkoročne dužničke papire, s jamčenim prinosom od 3,74 posto nakon godinu dana. Uz to, građane bi mogla privući i činjenica da kamate na trezorske zapise neće biti oporezivane. Za razliku od toga, dohoci od kamata na štednju će se od sljedeće godine oporezivati po stopi od 12 posto, piše Poslovni dnevnik.





Bolji prinos znači veći interes?

Prinos od 3,74 posto je trenutno veći od kamata koje banke daju na oročenu štednju. Primjerice, u Hrvatskoj poštanskoj banci, na štednju oročenu godinu dana, kamata je tri posto. Ako se u obzir uzme i najavljeni porez, prinosi od trezorskih zapisa su daleko povoljniji. U većini drugih banaka, kamate se kreću između jedan i dva posto.

Uzevši to u obzir, moguće je kako će do 21. studenog, kad prestaje prvi krug upisa trezorskih zapisa, država uprihoditi očekivanih 440 milijuna eura. No, pitanje je hoće li odaziv do kraja ciklusa zaista biti “očekivano dobar”?

Računaju na podršku građana

Naime, trezorski se zapisi mogu upisati samo u poslovnicama FINA-e, za razliku od državnih obveznica koje su “puštene u optjecaj” i u bankama. Osim toga, minimalni ulog je postavljen na 1000 eura, a sa sniženjem kupovna cijena iznosi 963,95 eura, pa je pitanje tko će si moći priuštiti barem jedan trezorski zapis. Treba reći kako je narodne obveznice upisalo 44.000 građana, no one su bile i duplo jeftinije.









Ministar financija, Marko Primorac još je na predstavljanju ponude trezorskih zapisa ustvrdio da će država i ubuduće računati na podršku građana u financiranju. U tu svrhu, Ministarstvo planira uspostaviti i vlastitu platformu za upis vrijednosnih papira građana, kako bi se sve moglo obaviti bez potrebe za pohođenjem poslovnica FINA-e ili drugih novčarskih institucija.