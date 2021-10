‘JA USKORO ODLAZIM!’ Zagrebački zaštitar o krvavom poslu: Vrijeđaju nas, omalovažavaju, prijete otkazima

Autor: Iva Međugorac

Kako izgledna radni dan i život jednog zaštitara, otkriva u razgovoru za Dnevno djelatnik jedne poznate hrvatske zaštitarske kuće.

Kako kaže, u zaštitarstvu su plaće skromne, teško pokrivaju životne troškove, a nerijetko se događa da se iz noćne djelatnike šalju u iduću smjene na nekoliko sati, jer je kadrova u ovoj branši sve manje.

“Ako odbiješ prijete ti otkazom. Znalo se događati da me nakon noćne šalju na utakmicu visokog rizika i za to plaćaju 120 kuna! Dakle, radiš osam sati u svim vremenskim uvjetima, plaćen si pet sati, a ne dobiješ ni bocu vode. Ako kažeš da ne znaš kako ćeš se snaći za prijevoz do određenog mjesta, šefovi odbruse ‘snađi se’. Onima koji nisu pronašli prijevoz, predviđena zarada odbija se od plaće’’, žali se naš sugovornik kojemu smeta i to što njegovi kolege rade za plaće koje su ispod minimalca, iako im je posao jako kompleksan.

‘Ovo nije posao nego tortura’

Također, žalosti ga i činjenica da to što mukotrpno radi rijetko tko cijeni.

“Ovo nije posao nego tortura. Šefovi su bahati,zarađuju ogromne iznose, a zaštitarima se rijetko kada plaćaju prekovremeni, blagdani ili noćne. Iako su uvjeti rada očajni, svaka pobuna ili eventualni prigovor završava premještajima na još lošija radna mjesta, ponekad čak i otkazima. Većina mojih kolega na sve ovo šuti i trpi jer drugog izbora nemaju pošto strahuju za golu egzistenciju”, otkriva nesretan zaštitar pa zaključuje:

“Ja sam na korak do odlaska i to nakon više od tri godine rada. Znao sam sresti ljude koji su radili u komadu i po 15-20 sati, pa nije li to zastrašujuće?”