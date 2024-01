Iznenadit ćete se na što se najjeftinije grijati: S ovim energentom Hrvati prolaze najbolje

Autor: Milan Dalmacija

Hladni valovi znače i pojačano trošenje energije za grijanje. Građani se u Hrvatskoj griju na nekoliko načina. Najrudimentarnije je grijanje na ogrjev, koji može biti drvo, sječka, peleti ili briketi. U urbanim sredinama se pučanstvo grije na električnu ili toplinsku energiju te plin. Naravno, ima i onih koji su našli načine kako bi uštedjeli na grijanju, koje je obično i najveća stavka u režijskim troškovima.

Procjenjuje se kako je u Hrvatskoj oko 5,7 posto kućanstava živjelo u energetskom siromaštvu, što znači da nisu mogli podmirivati troškove energenata. Podaci Eurostata pokazuju da se 2021. godine svako 17. kućanstvo u Lijepoj našoj nije moglo priuštiti adekvatno grijanje. Tako ne čudi slučaj iz Galižane, naselja nedaleko od Vodnjana, gdje se jedna obitelj grije na – koštice maslina. Kupili su peć koja je koštala između tri i četiri tisuće eura, a svake im godine trebaju im dvije tone koštica, koje koštaju između 540 i 600 eura.

“Sve se više domaćinstava grije i ona se sve više iskorištava, ali po meni još uvijek nedovoljno. Trebalo bi ugraditi strojeve za odvajanje koštice u svaku uljaru jer je njezina energetska vrijednost oko 30 posto veća od kalorijske vrijednosti peleta, a cijena je duplo jeftinija”, rekao je Sandi Chiavalon iz Vodnjana.

Jeftinije alternativne varijante

Ovaj alternativni energent je, kažu, jeftiniji od svega što je u ponudi na tržištu. Neki koriste drva za ogrjev, ali da bi prošli jeftinije, moraju zasukati rukave i pošteno se oznojiti. Čini se da se to ipak isplati.

“Obitelj moje djevojke je prošle godine naručila 10 kubika bukve u kladama, sami su sve rezali. Cijena je bila 30 eura po kubiku, plus prijevoz 100 i nešto eura. To je u odnosu na metrice značajno jeftinije”, rekao nam je jedan sugovornik.

Stoga smo odlučili provjeriti kako se kreću cijene svih energenata na koje se moguće grijati u Hrvatskoj. Naravno, cijene su drastične, ali ne treba zaboraviti da je na većinu Vlada ograničila cijene ili uvela subvencije. U posljednje vrijeme najpopularniji su briketi, odnosno peleti. Cijena ove sirovine se u trgovinama kreće između četiri i sedam eura po vreći, koje uglavnom sadrže 15 do 20 kilograma peleta. Na oglasnicima se to prodaje po cijeni između 3,50 i 10 eura po vreći. Tako bi tona peleta koštala najviše 350 eura u trgovini, a na oglasnicima je ionako moguće “cjenkanje”. Slična je opcija grijanje na brikete. Njihova se cijena u trgovinama kreće od tri i pol do osam eura za pakiranje od 10 kilograma, što bi po toni značilo 350 do 800 eura.

Peleti i briketi isplativiji od drva

Cijene drva za ogrjev, pak, ovise o vrsti drveta, količini, pakiranju, ali i tome radi li se o sječenom drvetu ili trupcima. Sječeno se drvo prodaje po cijenama od šest eura za paket od 10 kilograma, pa čak do 225 eura po paleti na kojoj se nalazi nešto manje od dva kubna metra sirovine. Na oglasnicima se cijena kreće od 50 do 200 eura po kubnom metru. Što se, pak, tiče drvnih trupaca, njihova cijena ovisi o mnogobrojnim faktorima navedenima u Cjeniku glavnih šumskih proizvoda kojeg svake godine izdaju Hrvatske šume. Među faktorima su vrsta drveta te mjesto prodaje koje može biti direktno na panju ili na stovarištu, šumskoj cesti ili državnoj granici. Cijene drva za ogrjev po kubnom metru, po tom cjeniku, iznose od 20 do 64 eura.

Za grijanje na pelete i brikete potrebno je kupiti peć, koja u trgovinama košta između 750 i 3700 eura. Cijena ovisi radi li se o običnoj peći za zagrijavanje jedne prostorije, kaminu ili peći na centralno grijanje. Peći na drva, pak, koštaju između 230 i 1700 eura, što uključuje i štednjake na drva. No, takva investicija se dugoročno isplati, s obzirom na to da se one rijetko kvare.









Jedna pomalo zaboravljena opcija je i grijanje na ugljen. On može biti drvni i kameni, a njegova se cijena kreće od tri do 15 eura po vreći. Cijena ovog materijala se po toni kreće od 265,45 do 430 eura. Što se tiče peći na ugljen, one koštaju i po nekoliko tisuća eura te uglavnom služe za ugostiteljstvo.

Vladine mjere

Osim krutih goriva, za grijanje preostaju energenti. Zbog visoke inflacije tijekom 2022. godine, država je izdala nekoliko paketa pomoći, koji uključuju i mjere ograničavanja cijena. Tako je cijena kilovata struje ograničena na 0,059 eura po kilovat-satu za polugodišnju potrošnju do 3000 kilovat-sati. Za veću potrošnju, tarifa se diže na 0,0088 euro po kilovat-satu. Vlada drži da je zahvaljujući svojim mjerama prošle godine cijenu megavat-sata snizila za gotovo 35 eura mjesečno, što građanima donosi prosječne uštede po računu od 34,84 eura mjesečno, odnosno 418,03 eura godišnje.

Ista je stvar i s plinom. Vlada je zadržala cijenu plina iz prethodne sezone grijanja, koja je iznosila 44,10 eura po megavat-satu, što daje popust po računu od 19,90 eura po megavat-satu. S time bi, procijenili su, mjesečna ušteda na računima za plin bila 123,41 euro mjesečno, dok bi godišnja ušteda iznosila 1480,85 eura na potrošenih 14.000 kilovat-sati.

Uz to, država je snizila PDV na pet posto za isporuku prirodnog plina, grijanje iz toplinskih stanica te za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, što je utjecalo i na ranije navedene cijene. Osim toga, nastavljeno je ograničavanje cijene toplinske energije u centralnim i zatvorenim toplinskim sustavima. Cijena se razlikuje ovisno o vrsti toplinskog sustava, ali i gradu u kojem se nalazi, a kreće se između 20 i 30 centi po kilovat-satu. Sve ove Vladine odluke vrijede do 31. ožujka ove godine.

Alternativne opcije

Uz sve Vladine mjere, koje uključuju i subvencije za grijanje i električnu energiju ugroženim kupcima energenata, u što spadaju dio umirovljenika i primatelji socijalnih naknada, neki se građani snalaze na različite načine.

Pregledavajući cijene sirovine i peći, pronašli smo i nekoliko neobičnih oglasa. U njima građani prodaju sušene ljuske lješnjaka, koje vjerojatno imaju dobru gorivu sposobnost i daju dovoljno topline. Njihova cijena se kreće između 17 i 20 centi po kilogramu, odnosno između 170 i 200 eura po toni, čime su one zapravo najjeftinija opcija. No, pitanje je koliko je tona ljuski potrebno spaliti da bi se zagrijala kuća.

Mnogi se, pak, griju i besplatno, skupljajući otpadno drvo, što često uključuje i stare ormare, parket i slično. Pojedinci, koji si ne mogu priuštiti kvalitetno grijanje, često se griju zapravo na sve što može gorjeti, što može ugroziti njihov život i imovinu u slučaju požara, a da ne govorimo o zagađenju.