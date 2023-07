Iznajmljivačica iz Zadra otkriva ‘istinu’ o sezoni: ‘Morala sam dići cijene’

Autor: Ivana Jurišić

Podaci Hrvatske turističke zajednice pokazuju kako je u prvih šest mjeseci ove godine 6,7 milijuna turista ostvarilo 27,3 milijuna noćenja, što je 16 odnosno 10 posto više nego u istom lanjskom razdoblju i četiri posto više noćenja nego u prvom polugodištu 2019., dok je u lipnju noćenja bilo jedna posto više nego lani i jednako kao u lipnju 2019.

“Prema podacima iz sustava eVisitor i eCrew (nautika) samo u lipnju u Hrvatskoj je bilo 2,9 milijuna turista ili dva posto više nego u lanjskom lipnju, dok je porast od jedan posto u odnosu na lanjskih prvih šest mjeseci ostvaren s 15 milijuna noćenja”, stoji u zadnjem izvješću HTZ-a.

I dok ministrica turizma i sporta i predsjednica HTZ-a Nikolina Brnjac govori kako svi mogu biti zadovoljni rekordnim brojkama, situacijama na terenu je prema riječima nekih posve drugačije. Brojni iznajmljivači su razočarani ovogodišnjom sezonom,. Jedna od njih je i Zadranka Matilda koja se iznajmljivanjem apartmana bavi od 2017. godine, a kaže kako uz izuzetak pandemijske, nije nikada imala lošiju godinu.





Neki zadovoljno trljaju ruke, a neki se žale

“Ljeto je tek počelo, pa je rano govoriti kako će biti do kraja, ali prema brojkama koje sada imamo nikad nije bilo lošije. Uz izuzetak pandemijske godine, predsezona je uvjerljivo najgora koju smo imali u ovih sedam godina. Podbacili su gosti s Dalekog istoka koji su uglavnom punili apartmane u travnju i svibnju, a novi ih nisu zamijenili” kaže Matilda dodajući se kako se slabije pune i u sezoni pa su morali i promijeniti pravila o iznajmljivanju.

“Prije nismo primali goste koji su ostajali samo jednu noć, ali sad smo morali promijeniti pravilo jer bismo inače pola sezone bili prazni”, govori.

Matilda sama kaže kako su problem vjerojatno i visoke cijene. I ona je jedna od onih koja je digla cijene, ali kako kaže, nije imala izbora.

“Ja sam čak i nešto jeftinija od svojih susjeda koji također iznajmljuju apartmane. Ali ako oni iznajmljuju apartman za 100 eura na noć u sezoni, ja ne mogu iznajmljivati za 40”, kaže.

Čovjek koji predviđa ‘krah turizma’

Da je nešto trulo u hrvatskom turizmu i da postajemo svjesni problema o kojima se godinama šutjelo svjestan je i mr. sc. Davor Njirić, turistički stručnjak s 21 godinom staža u državnom sektoru (bio je glavni savjetnik ministra turizma), a sada konzultant tvrtke “Hotels and Marinas Consulting” d.o.o.

“Nastave li se sadašnji trendovi rasta noćenja, broja posjetitelja i kapaciteta, mi smo za 10 godina nastradali i imati ćemo krah turizma”, smatra Njirić.









Za sebe kaže da je jedan od rijetkih kojega ne vesele rekordi svake sezone.

“Osobno bih bio zadovoljno kad bismo ove godine bili na razini prethodni ili možda malo išli gore, ali ne previše. Kad čujem da se nadležni hvale da smo najbolji na Jadranu, ja kažem hvataj se za glavu, ako se ovo nastavi mi ćemo potonuti ranije od ostalih”, kaže.

Kaže da bi volio da se osvijestimo i počnemo učiti na svojim greškama, ali i kako se ne nada da će se to dogoditi baš ove godine.









“Čini mi se kako ćemo imati dobru sezonu, što znači da se još nećemo osvijestiti”, objašnjava.

Kao jedan od velikih problema hrvatskog turizma ističe i apartmanizaciju koja je uzela maha u svim priobalnim dijelovima Hrvatske.

Daleko je to od Strategije razvoja održivog turizma predstavljene prošle godine koja je upravo održiv turizam postavila kao imperativ i cilj cijelog turističkog sektora.

“Jedan od osnovnih parametara za utvrđivanje nosivog kapaciteta je puna zaposlenost lokalnog stanovništva, što mi u obalnom području već imamo. Drugi je preizgrađenost prostora, a tu treba konzultirati Zakon o prostornom uređenju.

Zamjera apartmanizaciju

Jedan od naših problema je što u Zakonu o prostornom uređenju nije utvrđen nosivi kapacitet. Prije to nije bilo ni potrebno, ali sada kada je došlo do ovakve ekspanzije preizgrađenosti zbog apartmana, to je nasušna potreba.

Apartmanizacija je veliki problem hrvatskog turizma, a zbog našeg zakona apartmani su postali porezna oaza. Znam naše ljude koji žive u Sydneyu i Londonu koji iznajmljuju stanove u Dubrovniku. Zašto? Zato što im je ministarstvo dalo dozvolu da oni iznajmljuju u domaćinstvu. Pa kakvo je to domaćinstvo kad oni žive u Sydneyu i Londonu gdje nikad ni ne vide svoje goste”, pita se Njigić dodajući kako radi zaštite našeg turizma i domaćeg stanovništva treba hitno donijeti odluku kojom se zabranjuje otvaranje apartmana u stambenim zgradama.

“Onima koji sad imaju rješenja za iznajmljivanje, neka se da dvije-tri godine da vrate kredit, ali ne davati dozvole za nove. Na taj način će odmah pasti cijene stanova i mladi će moći kupovati stanove.

Nažalost, umjesto da rješavaju probleme turizma, naši ministri su postali statističari. Dok se netko ne pokrene i napravi nešto bojim se da ćemo za koju godinu imati apartmane do Skywalka na Biokovu.