‘IZNAJMLJIVAČI APARTMANA, TO ŠTO RADITE JE JADNO’! Nova praksa rentijera razbjesnila Hrvate, dižu pobunu: ‘Prvi put sam čak pala na tu foru’

Autor: Ivana Jurišić

Sezona je u punom jeku, a hrvatski iznajmljivači se bore za svakog gosta. U Hrvatskoj u privatnom smještaju imamo više od 600 tisuća kreveta, što znači da je konkurencija velika. Najveći broj gostiju u Hrvatsku dolazi preko servisa za potragu i rezervaciju smještaja kao što su Airbnb i Booking gdje su recenzije presudne. Ako imate ocjenu manju od 8.0 bolje vam je i ne biti na ovim platformama, jer ćete jako teško doći do gostiju. Neki iznajmljivači, u želji da dobiju najbolju ocjenu, znaju i pretjerati u što se uvjerila jedna korisnica Reddita. Na temi pod naslovom “Iznajmljivači apartmana i žicanje pozitivnih recenzija” napisala je svoje iskustvo s napornim vlasnicima apartmana.

“Smještaj rezerviram preko Booking aplikacije. Koristila sam ju prije pandemije, koristim ju i sada, u 90 posto slučajeva rezerviram smještaj unutar Hrvatske (dakle, pričamo o domaćim iznajmljivačima), uredno ostavljam recenzije na smještaj u kojem boravim, no od ove godine sam prvi put počela doživljavati neugodnosti zbog ostavljenih recenzija. I dogodilo mi se to sad već dovoljno puta da me počne nervirati, pa me zanimaju vaša iskustva.

Dakle, ono što se mi već nekoliko puta dogodilo je da se naši iznajmljivači apartmana / soba / kuća (bilo na moru, bilo u unutrašnjosti) nađu duboko uvrijeđeni kada im se ostavi recenzija koja nije 10/10 i i onda, nakon što se gost već odjavio, krenu s pozivima i porukama kako su njima recenzije jako bitne, kako je konkurencija velika, kako se bore za svakog gosta itd.





Jako se trude, a ne pokupe omote kondoma

Jednom me žena iz Zagreba nazvala i rekla da joj je pozlilo kada je vidjela sam ostavila recenziju 8/10 i molila me da to prepravim na 10/10 jer u toj zgradi u Zagrebu ima još nekoliko iznajmljivača pa joj je konkurencija velika.

Apartmanu na moru dala sam ocjenu 9/10 i ljudi su me svejedno zvali da pitaju zašto nije ocjena 10, da njima to puno znači, da se oni jako trude itd., a u apartmanu me dočekali omoti kondoma…

Imam još primjera, ali svi se svode na moljakanje i žicanje uz milijun izgovora i isprika kako je njima teško, kako je njima jako stalo i kako su puno uložili u svoje apartmane. Prvi put sam čak pala na tu foru i išla brisati svoju recenziju, ali sada mi je to sve tako jadno i neiskreno. Čast iznimka kojima ne pada na pamet da uznemiruju svoje goste zbog ocjena na Bookinga”, napisala je Redditovka.

Ili 10 ili ništa

I čini se kako nije jedina kojoj je odmor prisjeo nakon odlaska iz apartmana, jer se javilo dosta korisnika Reddita sa sličnim iskustvima.

“Prošlo ljeto bila u Zadru, vlasnica je stvarno bila ljubazna dok smo išle prema apartmanu da se ja ne gubim po Poluotoku tražeći apartman. Stigle do apartmana, sve čisto i uredno i baš ju pohvalim kako i ima visoku ocjenu (žena je imala 9.8). Istog trena se krene žaliti kako to nije dovoljno, da se ona jako trudi i ako joj neću ostavit 10 neka joj ne ostavljam nikakvu ocjenu. Da nije ništa rekla, vjerojatno bih joj ostavila iako nemam naviku ocjenjivati, Al taj komentar mi je baš prisjeo“, bio je jedan od komentara.

Javio se i jedan vlasnik apartmana koji je napisao kako mu ne bi palo na pamet moliti goste dobre recenzije.









“Ne možeš vjerovati kakvih ljudi sve ima. Još volim kad gost eventualno kaže ako nešto nedostaje ili nešto treba popraviti”, bio je njegov komentar.

Jedan vlasnik apartmana je napisao kako se svima zahvali na recenziji i kako nikad nikoga ne gnjavi, ali ga ljuti što neki gosti pišu laži.

Bitan na svaki detalj

“Meni se jedni nisu javljali cijeli dan, poslao poruku, čisto da vidim, došli iza ponoći. Zovu nervozno, oni su tu, ne znaju gdje. Ja poslao detaljne upute prije, kuća na rivi, dobro označeno. I onda trči tamo. Ostavili ocjenu 8 jer ju je teško naći. Jedni drugi bili dva tjedna. U apartmanu je onaj papir sa šifrom za wi fi. Nisu vidjeli. Ja ih još zvao, pitao je li sve ok – kažu sve odlično. Išao netko očistiti, promijenit posteljinu, ništa nisu pitali. Daju 8, nisu imali šifru za wi fi“, piše Redditovac.









“Postoje i ovakvi: Ljubazan domaćin, apartman čist, dobro opremljen i blizu mora”, napisao je jedan.

Razvila se i rasprava o tome tko zaslužuje ocjenu 10.

“Baš žena i ja gledamo nešto rezervirati za vikend, čovjek piše hvalospjeve i onda da ocjenu 6-7/10. Ili ono na Bookingu možeš pisat što ti se svidjelo a što nije, u obje kategorije piše pozitivne stvari i da ocjenu 7/10. Ja gledam, netko je ovdje glup“, mišljenje je jednog komentatora.

Smanjila ocijenu zbog teritorijalnog psa

“Zašto ne 7/10? Ako gledamo da je sve iznad 5 nekakav prosjek gdje je smještaj uredan i sve je u redu, 7 je nešto iznad prosjeka. 10/10 bi po meni trebalo biti rezervirano baš za one koji su jako iznadprosječni”, nadovezao se drugi.

“Ja si nekako računam 6/10 kao “dvojku”. To bih dao nekome tko ispunjava osnovno očekivanje – čisto i uredno, ali ne ističe se po ničem drugom. Možda ima stari namještaj (ali čist), možda je daleko od centra, itd. 7 i 8 za one koji su nešto iznad toga, a 9 i 10 za one koji se stvarno ističu po nečemu”, bio je jedan komentar.

Jedna Redditovka je na pitanje zašto smanjuje ocjenu ako je apartman kao na slici, opisala svoje izrazito neugodno iskustvo.

“Smanjila sam ocjenu jer me napao pas od vlasnika. Drži pred kućom psa od 60 kila koji je očito teritorijalan i nije me ni pustio izaći u miru nego sam ga tjerala metlom. Dodatno smanjila jer klima nije radila. Dodatno smanjila jer je madrac neki najjeftiniji i neudoban i nisam 3 dana spavala kako treba. Smještaj je bio 100 € na noć, a poslije mi treba još par dana godišnjeg da se odmorim od šugavog kreveta i psa koji me istraumstizirao. I onda bi 10/10 jer sve izgleda kao na slici. Je, izgleda, samo kaj nismo u galeriji da se apartman gleda nego se koristi, pa je bitno iskustvo korištenja”, napisala je.

Hrvati ostavljaju najgore ocijene

“Domaćini bi iznajmljivali za velike pare, a teško im je popravit kad se nešto pokvari, uložiti u kvalitetan krevet, jastuk itd. Apsolutno treba popljucati takvu ekipu jer će im onda možda doći u glavu da treba uložiti novac da bi se gostima pružilo kvalitetno iskustvo i da će ti se sretni gosti uvijek vratiti”, mišljenje je jednog Redditovca,

Jedan od iznajmljivača je napisao kako mu je ovo prvi glas da netko uznemiruje goste zbog loših ocjena, ali i kako su analizom svojih gostiju došli do zanimljivih rezultata.

“Mi smo baš išli analizirati recenzije prema državama i Hrvati su jedan od naroda koji ostavljaju najgore ocjene. I zanimljivo mi je bilo da narodi sa sjevera Europe ostavljaju dosta “analitične” recenzije, točno komentiraju ono što se tiče apartmana i to je to, dok ljudi s Mediterana češće ostavljaju temperamentnije recenzije. Daju ti ocjenu 5 od 10 jer je u gradu bila gužva, bus im nije došao na stanicu”, piše.

Bilo je i onih koji su imali jako loše iskustvo s iznajmljivačima, koje se na kraju pretvorilo u višetjedno maltretiranje gostiju.

“Curi rođendan i idem nas malo počastiti, večera, kino, stan u Zagrebu sa jacuzzijem. Preko Bookinga sam našao stančić kojeg iznajmljuje neki “poznati” hrvatski poduzetnik. Uglavnom, bacim ja rezervaciju za stan preko aplikacije i sve platim. Jave se oni meni na Whatsapp nakon nekih 10 dana (taman da izgubim 50 posto keša ako otkažem) i traže polog od 700 kuna. Meni sad nije jasno kakav polog, na Airbnbu nikad nisam ništa morao plaćati izvan aplikacije. Kažem ja to njima, oni mi kažu da se referiram na Booking oglas. Vidim ja da u bibliji teksta ispod stana nakon 15 minuta sam došao do djela gdje piše da moramo platiti polog u visini 1 noćenja, koje je bilo oko 800 kuna. Na kraju su mi izašli u susret i rekli da platim samo 500 kuna.

‘Trebalo bi iznajmljivači ocjenjivati goste’

Dan prije nego što idem u stan mi dolaze na mail “upute” kako da dođem do ključa. Upute su skrivene na google dokumentu na kojem je landing page neki ugovor gdje piše da moram ostaviti ocjenu 10/10 i pozivno pisanu recenziju a ako mi se nešto ne sviđa moram im se javiti sa obrazloženjem kako bi me prebacili na drugi termin u drugi neki stan, inače mi neće vratiti polog. Mogao sam ili ne prihvatiti pa izgubiti 75 posto pologa ili prihvatiti, što sam i napravio. Stan je čak bio ok i ok smo se proveli iskreno, samo što mi je trebalo 4 tjedna prijetnje i borbe da mi vrate 600 kuna pologa”, bio je komentar.

“Iznajmljujem i nikada nisam tražio nekoga za ocjenu. Mada donekle razumijem zašto to ljudi rade. Investirali smo brdo novaca, Mater mi se namuči oko čišćenja, većina gostiju bude normalna ali dođe nekolicina koja će ti dati 1-5 ocjenu zbog gluposti. Primjera radi, jedan bračni par nam je dao 4 jer po njihovome u opis nismo stavili da trebaš biti sportski tip da dođeš do apartmana s plaže. Plaža je 50 metara od apartmana i ima 15-ak stepenica. A gospoda imaju svaki po 150 kilograma minimalno. Kolegi su dali 1 jer se na dan odlaska nisu pozdravili od njih. Ima ljudi šta napišu sve je bilo super i daju ti 7. I tako ti par loših ocjena ti sroza prosjek i pokvari cijeli trud. Žaljenje na ocjene bookingu gotovo nikada ne završi uspješno. Po meni bi se trebalo moći ocjenjivati i goste”, bio je komentar jednog iznajmljivača.

“Moju sestru je neka glupača zvala u 9 ujutro i krenula se derati na nju nakon što joj je moja sestra ostavila 9/10 jer žena nije bila očistila apartman kako spada prije nego je došla. Bila je jako neugodna i bezobrazna i toliko se derala da me probudilo koliko je glasno bilo kroz slušalicu”, napisala je jedna korisnica.