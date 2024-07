Iznajmljivač apartmana na hrvatskom otoku šokirao pitanjem: ‘Da znam tko si, prijavio bih te’

Autor: M.P.

Brojni iznajmljivači u Hrvatskoj svoje goste i dalje ne prijavljuju. Osim što krše zakon, time znatno otežavaju i posao lokalnim vlastima u planiranju i izgradnji nove te obnovi stare komunalne infrastrukture. Na Redditu se javila jedna osoba koja je po svemu sudeći iznajmljivač apartmana na hrvatskoj obali i postavila pitanje koje je naljutilo mnoge.

“Što ako ne prijavljujemo goste eVisitoru? Postoji li kakva sankcija, posljedice? Koja je vjerojatnost da se to otkrije? Iskreno, ne prijavljujemo isključivo jer nam nije zgodno. Apartman je na Šolti i ljudi otvaraju kuću preko ključa koji je u sefu na PIN, a postalo nam je glupo zivkati ljude da nam šalju fotografije putovnica ili osobnih iskaznica”, priznao je ovaj iznajmljivač.

Uskoro je dobio mnogo odgovora, uglavnom s preporukama da prijavljuje svoje goste. “Kazna za neprijavljivanje gostiju je bila od 10 do 15 tisuća kuna i oduzimanje ostvarene dobiti, sada ne znam koliko iznosi. Nitko neće dolaziti na vrata i pitati jesu li gosti prijavljeni, ali more je kupanje, rasparat će nogu na kamen, nagaziti ježa, možda morati na hitnu i onda imaš problem. Hitna ga nema u evidenciji prijavljenih, policija ide na vrata. Imaš QR kod za isprintati, ljudi se mogu sami prijaviti i to im treba naglasiti kao obavezno”, poručuje jedan u komentarima.

Mnogi su bijesni: Prijavio bih te

Drugi su ogorčeni zbog ovih iznajmljivača na crno. “Dnevna doza iznajmljivača koji uredno plaćaju pravedan porez. Trebalo bi za ovako super uslugu još dignuti cijene”, “Da znam tko si, prijavio bih te”, kažu.

“Znam za slučaj da je stranac boravio u apartmanu tijekom covida, jedno tri tjedna izolacije. Iza toga je otišao prijaviti promjenu boravišta, drama je uslijedila kada su mu u MUP-u rekli da ga nemaju evidentiranog. Srećom je imao rezervaciju s bookinga i račune. Osoba koja ih nije prijavila je sigurno dobila kaznu”, upozoravaju u odgovorima.

Iznajmljivači su dužni koristiti eVisitor

Iznajmljivači u Hrvatskoj za evidentiranje gostiju dužni su koristiti sustav eVisitor te su u njega moraju upisati određene podatke. Sve turiste obvezni su u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor. Pravna osoba i fizička osoba obrtnik, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba koja pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obvezne su u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska odjaviti njihov boravak.

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja), fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, vlasnik kuće ili stana za odmor, stanovnici turističke općine ili grada te vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) koji plaćaju turističku pristojbu po noćenju.