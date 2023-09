Donosimo popis 10 najboljih poslova na tržištu rada: Ponuda je ovog tjedna vrhunska

Autor: Dnevno.hr

Ako ste u potrazi za poslom, ne morate tražiti dalje! Portal posao.hr najbrži je put do posla! Donosimo vam njihovih top 10 poslovnih ponuda ovog tjedna. Sretno!

PLIVA Hrvatska d.o.o. zapošljava Radnika strojarskog održavanja (m/ž) i Radnika održavanja automatiziranih sustava (m/ž) u Zagrebu. Poslodavac nudi stimulativna primanja uz dodatke na plaću, dodatne novčane naknade i nagrade, kontinuirani rast i razvoj te pogodnosti za roditelje i one koji će to postati. Možete se prijaviti do 17.09.2023.

Knauf Insulation d.o.o. traži Proizvodno – transportnog radnika (m/ž). Od kandidata se očekuje proaktivnost, prilagodljivost i otvorenost za učenje te je poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno vrijeme, stimulativna primanja te razne dodatne benefte. Mjesto rada je Novi Marof. Prijaviti se možete do 02.10.2023.





Poliklinika Identalia d.o.o. traži Studenta sa znanjem talijanskog jezika za rad u turističkoj agenciji (m/ž). Opis posla uključuje pružanje informacija gostima-pacijentima vezanih uz njihov dolazak, odlazak i boravak u Hrvatskoj tijekom njihovih dentalnih zahvata u Poliklinici. Mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možete do 15.09.2023.

Gi Group Staffing Solutions traži Prodajnog savjetnika (m/ž) u Zadru, Splitu i Zagrebu. U opisu posla nalazi se savjetovanje novih i postojećih korisnika o proizvodima i uslugama. Poslodavac omogućuje bonuse na temelju poslovnih ostvarenja, mogućnost napredovanja unutar kompanije te mnoštvo drugih pogodnosti. Prijavite se do 15.09.2023.

Marjan voće d.o.o. zapošljava Unapređivača prodaje (m/ž) u cijeloj Hrvatskoj. Djelatnik na ovoj poziciji zadužen je za obilazak prodajnih mjesta prema dogovorenim hodogramima na terenu u zadanoj regiji. Poslodavac nudi službeni mobitel, vozilo, mogućnost napredovanja i stimulacije. Prijavite se do 14.09.2023.

Tehnomont-Gradnja d.o.o. zapošljava Građevinskog tehničara (m/ž), Tesara (m/ž), Zidara (m/ž), Građevinskog inženjera (m/ž) i još drugih pozicija. Posao se obavlja na terenu u Hrvatskoj i Njemačkoj. Prijave se zaprimaju do 30.09.2023. Poslodavac nudi poticajna primanja, kontinuirano ulaganje u edukaciju i mogućnost stalnog zaposlenja.

Metro Cash & Carry d.o.o. zapošljava Prodajnog predstavnika HoReCa (m/ž) u Rijeci, Puli / Poreču i Cresu / Lošinju. Glavni zadaci uključuju svakodnevne komercijalne kontakte i obilaske kupaca te redovito dnevno, tjedno i mjesečno izvještavanje o posjetima kupaca. Prijavite se do 08.09.2023.

Asseco SEE d.o.o. / IT Sistemi zapošljava na pozicijama Sistem Inženjer (m/ž) i .NET software Developer (m/ž). Glavna djelatnost ove tvrtke je razvoj softverskih rješenja i proizvoda za stvaranje modernog radnog okruženja velikih tvrtki i organizacija. Mjesto rada je Zagreb, Split i cijela Hrvatska. Možete se prijaviti do 15.09.2023.









Aluflexpack Novi d.o.o. traži kandidata za poziciju Strojar 3 (m/ž) u Zadru, Drnišu i Umagu. U opisu posla nalaze se jednostavni te manje složeni poslovi na rezalicama. Poslodavac omogućuje jedinstvenu priliku i mogućnost učenja i rada u vrhunskoj proizvodnoj djelatnosti te mnoštvo drugih pogodnosti. Prijavite se do 14.09.2023.

Konzum Plus d.o.o. zapošljava Prodavača gotovih jela (m/ž) na više lokacija u Hrvatskoj. Poslodavac osigurava rad u organiziranim mesnicama uz stručne i susretljive kolege, redovita primanja, plaćene troškove prijevoza i sve dodatke za rad nedjeljom i blagdanom te eventualni prekovremeni rad. Prijavite se do 21.09.2023.

Portal posao.hr. svakodnevno sadrži nekoliko tisuća oglasa. Posjetite njihove službene web-stranice kako biste pronašli idealan posao. Sretno!