IZ NAJVEĆE HRVATSKE TVORNICE SLATKIŠA IMAJU LOŠE VIJESTI: ‘Nakon svega što se dogodilo, ne možemo drugačije’

Autor: Ivana Jurišić

Radna skupina Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC) ponovno je istaknula opasnosti koje klimatske promjene predstavljaju za poljoprivrednu industriju i proizvodnju hrane diljem svijeta. U izvješću je istaknuto da će klimatske promjene negativno utjecati na poljoprivredne sustave i značajno smanjiti razinu proizvodnje hrane osnovnih namirnica poput žitarica, riže i više. Jedan od prehrambenih artikala koji će se plaćati više i vidjeti manje na policama je i čokolada.

Izvještaj pokazuje kako će cijena najomiljenije grickalice u svijetu ove godine porasti jer potražnja za čokoladom raste, dok se proizvođači kakaa muče kako bi dignuli proizvodnju. Neke od najvažnijih svjetskih regija u kojima se uzgaja kakao najviše pate zbog klimatskih promjena. Riječ je o državama koje zbog suše i velikih vrućina više ne mogu isporučivati toliko velike količine kakaovca.

Nikakvo čudo što cijena kakaa na svjetskom tržištu nikako da padne ispod 2.500 dolara po toni. Iako je to niže od rekordnih cijena, ljubitelji čokolade mogu biti sigurni kako će cijena omiljenih slastica rasti. Posebno to teško pada obiteljima ususret Uskrsu kada su trgovine pune čokoladnih jaja koje jednostavno mame da ih kupite.

Problemi u opskrbnim lancima

U trgovinama se čokolade mogu naći za 4,99 kuna za 80 grama do 30 kuna za 100 grama ako je riječ o nekoj od ekskluzivnijih čokolada. Davno su prošla vremena kada je čokolada težila 100 grama i to je bila normalna težina. Negdje u vrijeme posljednje ekonomske krize 2008. godina, tabla se smanjila i iako joj je cijena skočila prema gore, više se nikad nije vratila na staru veličinu. Želite li djetetu za Uskrs kupiti veliko kinder jaja od 22o grama, to će vas zadovoljstvo doći 63,98 kuna, odnosno skoro 300 kuna po kilogramu. Dok u zapadnim europskim zemljama djeca za Uskrs dobivaju Lindtova čokoladna jaja, mali Hrvati su sretni ako mogu dobiti ono od 10 kuna. Razlika? Naravno, u količini kakaa koji čokoladu čini čokoladom.

Iz najveće hrvatske tvrtke koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda upozoravaju kako globalni trend rasta cijena gotovo svih sirovina, energenata i transporta te problemi u opskrbnim lancima nisu mimoišli ni njihovu tvrtku.

Na pitanje hoće li biti poskupljenja cijena Krašovih proizvoda objašnjavaju kako na daljnje formiranje cijene proizvoda utječe mnogo faktora, ali i kako je jasno da zadržavanje prijašnjih cijena s ogromnim porastom cijena ulaznih sirovina nije moguće.

“Ulazni troškovi su porasli što je utjecalo na rast cijene proizvodnje te će biti nemoguće održati prijašnje cijene s ogromnim porastom cijena ulaznih sirovina”, objašnjavaju iz Kraša.