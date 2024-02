Isplivao račun za gorivo iz 1997, Hrvati luduju: ‘Trebali smo tada nakupovati za sada’

Autor: Dnevno.hr

Svaka dva tjedna Vlada na svojim sjednicama donosi odluke o cijenama goriva. Posljednjom odlukom litra benzina stoji 1,42 eura po litri, dok je dizel skuplji za jedan cent po litri. Oni koji toče do čepa, odnosno pune prosječni spremnik od 50 litara, tako plaćaju 71 euro za benzin, odnosno 71,50 euro za dizel.

Iz Vlade se prilikom određivanja novih cijena goriva vole pohvaliti kako bi bez njihove uredbe i brojnih odluka cijene goriva trenutno bile znatno više. Stoga se portal Automobili.hr odlučio vratiti u prošlost. Na svojoj su Facebook stranici objavili fotografiju računa s benzinske postaje s kraja listopada 1997. godine.

Dotični je vlasnik motornog vozila tad natočio 25,15 litara benzina od 95 oktana, koji je tad koštao 3,98 kuna (53 centa) po litri, što ga je koštalo 100,10 kuna. U današnjoj valuti to iznosi 13,29 eura. Za usporedbu, 25 litara benzina danas bi koštalo 35,5 eura, odnosno gotovo tri puta više nego prije 27 godina.

Puno matematike

"Prosječna plaća za 1996. (ne nalazim podatak za 1997.) 2217 kuna – 550 litara goriva. Prosječna plaća 2023. je 1208 eura što je 850-900 litara. Kao kad stariji ljudi kažu 'da mi je ova pamet(plaća) i one godine'. Valjda ne bih izlazio iz auta da je cijena benzina četiri, a plina dvije kune", ustvrdio je jedan vozač.









“Prosječna plaća za 1996. (ne nalazim podatak za 1997.) 2217 kuna – 550 litara goriva. Prosječna plaća 2023. je 1208 eura što je 850-900 litara. Kao kad stariji ljudi kažu ‘da mi je ova pamet(plaća) i one godine’. Valjda ne bih izlazio iz auta da je cijena benzina četiri, a plina dvije kune”, ustvrdio je jedan vozač.

Drugi se, pak, nadovezao računicom kako bi to bila izvrsna cijena s današnjim plaćama. Ipak, ustvrdio je da auti danas troše manje goriva. “2002. sam radio za 2200-2500 kuna i to je bila ok plaća. I 2002. mi je Yugo 55 trošio 9-10 litara, danas mi triput jači auto jedva prelazi 5,5 litara”, komentirao je.

‘Sve isto, druga valuta’

Jedan je sarkastično ocijenio kako su brojne druge stvari poskupjele više od naftnih derivata. "Gorivo uopće nije značajno poskupjelo. Ako oduzmemo još 50 posto državnih davanja na današnju cijenu, cijena goriva se 'samo' udvostručila u 25 godina. Puno više su poskupili bureci i krafne od '97.", ustvrdio je.









Bilo je onih koji su u komentarima totalno “odlijepili” kad su vidjeli koliko se gorivo plaćalo nekada. “Trebali smo tada nakupovati za sada”; “Onda tko je točio za 200 kuna bio je baja u selu”; “Sve isto samo druga valuta”, kometirali su.

Jedan se, pak, osvrnuo na sam tekst objave koji kaže kako je to bilo lijepo vrijeme. “Poratno vrijeme… Ne znam kome su to bila lijepa vremena osim ratnim profiterima”, zaključio je.