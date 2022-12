INTERVENCIJE DOŠLE NA NAPLATU! Od sredine siječnja zatvaraju se benzinske, traži se milijunska odšteta zbog Vladinih mjera

Autor: I.G.

Iz Petrola je poručeno kako regulacija, odnosno ograničavanje cijena goriva, ima značajan utjecaj na poslovanje grupe u 2022. i 2023. godini.

Ogorčeni dioničari pozivaju slovensku i hrvatsku vladu da im nadoknade štetu koju su pretrpjeli.

“Za obje države vrijedi nezakonitost i nesrazmjernost mjera regulacije cijena naftnih derivata, budući da sav teret regulacije snose trgovci naftnim derivatima, što daje pravnu osnovu za podnošenjem odštetnih zahtjeva”, poručili su iz Petrola.





Iz Petrola poručuju kako je zbog Vladinih mjera o ograničavanju cijena goriva nanesena poslovna šteta od 45 milijuna i 600 tisuća eura.

Kao upozorenje vladi, Petrol će zatvoriti sva svoja prodajna mjesta, osim onih koja u srijedu, se nalaze na autocesti i uz more. Točenje goriva za vrijeme zatvaranja prodajnih mjesta bit će omogućeno hitnim i interventnim službama, poručili su. Poručuju kako ova odluka stupa na snagu 28. prosinca, od 12:00 do 13:00 sati.

Predsjednica Petrola: Želimo spriječiti kaos

Predsjednica grupe Petrol Nada Drobne Popović obratila se medijima.

“Poslovna šteta iznosi 45,6 milijuna eura. Ako bi nastavili sa istom regulacijom, šteta bi u drugoj godini iznosila 68 miljuna eura, što je ukupno više od 114 milijuna eura. Naša namjera je spriječiti nestašicu naftnih derivata i posljedično kaos”, kazala je Drobne Popović.

Na pitanje o tome koliko Petrol može izdržati obustavljanje rada, Drobne Popović je poručila kako je sutrašnja akcija apel vladi.









“Unatoč tome što smo proslijedili poziv Vladi, nismo došli do sastanka. U ovome trenutku još uvijek dobavljamo gorivo na hrvatsko tržište. Želimo spriječiti potencijalni kaos ako ne dođemo do rješenja do 2023. godine. Radna mjesta su ugrožena ako nećemo pronaći rješenje”, istaknula je.