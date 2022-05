INFLACIJA NAŠA SVAGDAŠNJA! Prognoze guvernera Vujčića nikoga neće umiriti, evo što se događa

Autor: Dnevno.hr

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić u petak je u Rovinju na tradicionalnom susretu guvernera regije rekao da je HNB, kao i sve središnje banke u regiji, revidirao nanižu prognozu gospodarskog rasta u ovoj godini, napomenuvši da inflacija još uvijek nije dosegnula svoj vrhunac.

HNB je projekciju rasta smanjio s 4,1 na 3,2 posto. Što se tiče inflacije, iz HNB-a poručuju da bi na razini cijele 2022. godine mogla u prosjeku iznositi 5,4 posto, nakon 2,6 posto u 2021. godini.

“U ovom trenutku potrošnja je i dalje dobra, ne vidimo njezino usporavanje. Inflacija će nastaviti rasti, ovo još nije vrhunac, čekamo podatke za travanj. Što će biti dalje ovisi o razvoju ratnog sukoba, no do sada rat nije imao tako veliki utjecaj na nas. Međutim, što će dulje trajati, ti će učinci kumulativno biti dublji”, naveo je guverner Vujčić istaknuvši da kada stopa inflacije poraste iznad razine od pet posto, to počinje utjecati na očekivanja i širi se među sve više skupina proizvoda, pa tako iz mjeseca u mjesec “u Hrvatskoj svjedočimo rastu broja proizvoda kojima cijena raste iznad pet posto”.





Objasnio je kako realne prognoze nemaju i sve će ovisiti o cijeni energenata.

“Međutim, inflacija nema veze s uvođenjem eura. Nećemo osjećati utjecaj uvođenja eura na stopu inflacije u ovom okruženju kada druge stvari bitno jače utječu na kretanje cijena”, poručio je Vujčić.