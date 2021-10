IMUĆNI HRVATI IZ BIH U SRCU ZAGREBA IZABRALI SVOJEG VOĐU! Tuđmanov miljenik i milijunaš koji obožava luksuz

Autor: Iva Međugorac

Novi, stari predsjednik “Udruge Hrvata BIH Prsten” jest Pavo Zubak koji je prisutnima zahvalio na reizboru podsjećajući da je udruga na čijem je čelu u posljednje dvije godine provela brojne aktivnosti te uspješno djelovala bez obzira na izazove i otežavajuće okolnosti.

Za nadolazeći period Zubak je najavio proaktivniji pristup osnaživanju članstva Prstena koje bi se trebalo vidjeti i kroz pomlađivanje te osnivanje novih podružnica i ogranaka. Inače je na Skupštini nazočio i rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras.

Treba nepomenuti kako je ovo udruga koja okuplja gospodarstvenike, intelektualce, liječnike, humanitarce i umjetnike, s jedan od njenih najvažnijih projekata je “Zaklada Prsten” preko koje se stipendiraju učenici i studenti s područja BiH. Izbor se usput rečeno odvijao u subotu u zagrebačkom Westinu.

Osim što je ova udruga prilično svestrana i njen šef Zubak prilično je svestran poduzetnik. U kući bez fasade smještenoj u Sesvetskom Kraljevcu prije gotovo četiri desetljeća Pavo Zubak s ocem Ivanom pokrenuo je radionicu za popravak automobila.

Mala radionica u vlasništvui obitelji iz Dervente s vremenom je stasala u ozbiljno poslovno carstvo koje je Pavi Zubaku osiguralo titulu hrvatskog kralja automobila. S vremenom je Zubak mehaničarsku odoru zamijenio skupim odjelima, a da voli uživati u luksuzu zapravo niti ne krije, Jadranom je tako plovio u skupocjenoj Vili Velebita III, jahti vrijednoj 60-ak milijuna kuna.

Zubak pored Senja ima luksuzno zdanje Veladrion koje je sagradio za stotinjak milijuna kuna, riječ je o kompleksu hotela i apartmana za one nešto dubljeg džepa, pošto tjedan dana odmora ondje stoji gotov milijun kuna, no osim smještaja on svojim gostima na raspolaganje daje i jahte.

Zubak se danas u šestom desetljeću života nalazi na listi najbogatijih Hrvata, a očevim stopama krenula su i Zubakova djeca, sin Ivan tako je nedavno preuzeo upravljanje tvrtkom u kojoj radi i njegova kći Žaklina. Široj javnosti obitelj Zubak poznata je po distribuciji i prodaji Audija, Škoda, Seata, Porschea i Volkswagena, no automobili su tek dio portfolija kojim se bave. Pored ovlaštenih servisa i leasing kuće Zubak je svojevremeno osnovao autoškolu, na popisu usluga koje nude stoji i upravljanje poslovnom flotom, prodaja rabljenih vozila, rent-acar, ali i centar za edukaciju vozača. Posao s taksiranjem po Zagrebu mu je propao, ali zato njegova Oryx asistencija i danas solidno posluje.

Zubak se u medijima spominjao i kao proizođač prvog hrvatskog autobusa, a tu je i Neostar servis za sve marke vozila. Njegova tvrtka Autozubak posluje s milijunskim profitom, a prvo pravo bogatstvo stekao je 90-ih na trgovini automobilima. Početkom devedesetih kupio je čuveno poduzeće Astrea auto, a već tada surađivao je i sa njemačkim partnerima, ali je u dobrim odnosima bio i sa tadašnjom HDZ-ovom vrhuškom uključujući i obitelj pokojnog Franje Tuđmana.









Godinama se Zubakove prozivalo zbog pogodovanja, ali oni se na to nikada nisu osvrtali, nije Pavo bio pretjerano razgovorljiv ni 2000-te godine kada je nakon promjene vlasti po prvi puta priveden. Tada se tvrdilo da je državu oštetio za 33 ilijuna kuna poreza kroz spcijelni ugovor s VW-om i lažno vođenje knjiga, no njegov odvjetnik Zvonimir Hodak tvrdio je kako se radi o političkom progonu.

Protiv Zubaka optužnica nikada nije podignuta, a on se u međuvremenu angažirao i u radu udruge Prsten preko koje pomaže Hrvatima iz Bosanske posavine.