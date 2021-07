IMOVINA TEŠKA 100 MILIJUNA KUNA! Macola je kralj autobusnog ugostiteljstva: Kod njega radi pola Korenice, a on s biznisom ne staje

Autor: Iva Međugorac

Neke od njih itetako dobro znate, neki u svojem bogatstvu uživaju daleko od očiju javnosti. U novom serijalu upoznajte najbogatije Hrvate i ljude iz regije koji svoje milijune ulažu u našu zemlju…

Nema toga tko se barem jednom nije gostio u Macolinim restoranima. No, nije ugostiteljstvo jedini biznis kojim se bavi ovaj poduzetnik rođen 1960.godine.

Macola je inače bivši vozač autobusa, koji sam za sebe kaže kako nikada nigdje nije stizao na vrijeme. Imao je, priznaje, jednu ovisnost od koje se nikako nije mogao izliječiti pa se tako čim bi po putu vidio neku gostionicu u njoj zaustavljao da nešto popije ili pojede.

Vozači autobusa kod Macole ručaju besplatno

Ono što je po putu viđao, to je 1997. godine ostvario u Korenici na takozvanoj plitvičkoj magistrali gdje otvara kafić u kojem je putnicima prodavao sokove, sendviče i kavu. Tih je postratnih godina Macola zapošljavao svega dvoje ljudi, a posao je postepeno širio pa je s vremenom otvorio restoran s golemim parkiralištem za autobuse i kamione.

Njegovi ugostiteljski objekti nose Macolin nadimak, rade od jutra do mraka, bez prestanka, a kada se izgradila autocesta od Zagreba do Splita Macola tamo pored restorana otvara i motel s 32 sobe. O kakvom se zdanju govori možda ponajbolje oslikava terasa s preko 1000 mjesta kao i veliko parkiralište u mjestu Žir u srcu Like. Da ima nos za biznis, jasno je iz toga što Macolini bivši kolege, vozači autobusa kod njega besplatno ručaju, a on novac zgrće na prometu putnika.

Macola zapošljava 250 ljudi

Iza njegova restorana u Korenici nalazi se pogon za preradu drvenih trupaca, a u taj posao uložio je oko osam milijuna eura. U Macolinom poslovnom carstvu radi preko 250 ljudi, što i ne čudi jer uz hotel i restoran, on danas posjeduje pekarnicu, trgovački centar, praonicu rublja, stanicu za tehnički pregled i niz drugih poslovnih subjekata od kojih živi skoro cijela Korenica pa i šire jer Macola kad zapošljava za nacionalnost ne piuta.

”Dok nam je bilo lijepo, živjeli smo skupa, a onda je svako otišao na svoju stranu”, ispričao je jedne prigode Macola o svojoj bivšoj supruzi Snježani koja je svoju drugu svadbu napravila baš u njegovom restoranu, a on je kao gost tog pira pokrio sve troškove svadbe. U medijima nerado istupa, voli proslave s prijateljima, pečenje i dobro vino, a voli i počastiti, no o svojem financijskom stanju ne govori nikada. Kaže da se neće smatrati bogatim sve dok ne otplati sve kredite, no unatoč tome Macola kojega rijetki znaju i po pravom imenu Željko Orešković danas se procjenjuje na stotinu milijuna kuna.