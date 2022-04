IMATE ŠTEDNJU U EURIMA? Analitičar odgovara trebate li početi kupovati američke dolare

Autor: Ivana Jurišić

Da su valute nepredvidljive, najbolje znaju oni nesretnici koji su prije petnaestak i više godina uzimali stambene kredite u švicarcima. Naime, švicarski franak jedna je od onih valuta koje ulagači tradicionalno smatraju sigurnima i kada se dogodi kakva kriza, potražnja za njima raste. Dogodilo se to i u jeku velike ekonomske krize 2017. kada je ova valuta u kratkom razdoblju narasla i 70 posto. Bez obzira na to što je takav razvoj događaja bio loš za sve one koji su imali kredit u švicarcima, ta situacija se pokazala dobitnom za sve one koji su tada štedjeli u dotičnoj valuti.

Već je odavno poznato da Hrvati ne štede u kunama, već u stranoj valuti. Čak 85 posto valutnih depozita je u eurima. Hrvatska je zemlja s jednom od najviših razina depozitne i kreditne eurizacije u središnjoj i istočnoj Europi, a razlog tome su negativna iskustva u prošlosti. Većina građana srednje dobi još se živo sjeća hiperinflacije devedesetih. Tko je mogao, tada je na dan kada je dobivao plaću, odmah kupovao njemačke marke. Najbolje to znaju šverceri deviza koji su kasnih devedesetih i ranih devedesetih na tome dobro zarađivali.

Štednja u stranoj valuti ne samo da štiti od domaće inflacije, već štediše mogu i zaraditi na promijeni tečaja. Dobro se to vidi na američkom dolaru koji u posljednje vrijeme doživljava svoju renesansu. Euro je od početka rata na Ukrajini kada je bio na 1.1306 sada pao na 1.0829. Jačanje dolara jasno se vidi i na tečajnoj listi HNB-a. Prvi dan ruske invazije na Ukrajinu, 24. veljače, američki dolar se prodavao za 6,66 kuna, dok se danas prodaje za 6,95 kuna za dolar. Prije 10 godina, na 22. veljače, 2012. godina, američki dolar se prodavao za 5,74 kuna, dok je euro bio manje više isti kao i danas jer je tečaj kune vezan za euro. Brojke jasno pokazuje kako su oni koji su posljednjih 10 godina štedjeli u dolarima dobro zaradili.

Otporan na gospodarske probleme

Iako većina hrvatskih građana štedi u eurima, znači li to da bi se u sadašnjim nesigurnim vremenima trebali okrenuti američkom dolaru koji se posljednjih godina pokazao iznimno otporan na eventualne gospodarske probleme.

Nakon početka rata u Ukrajini, ulagači su se u potrazi za sigurnošću, okrenuli prema američkom tržištu kapitala, a nakon što je predsjednik američkog Fed-a Jerome Powell najavio rast kamatnih stopa, narasla je i potražnja za dolarima”, objašnjava ekonomski analitičar Damir Novotny ističući kako Amerikanci nisu previše zabrinuti, usprkos najvećoj inflaciji u 40 godina.

“Imaju relativno robusnu ekonomiju, plaće im rastu. Našim građanima važno je spomenuti da nije euro taj koji je oslabio, već je dolar taj koji je ojačao”, navodi Novotny.

Ističe kako je usprkos pokušajima nekih zemalja da stvore alternativni monetarni sustav, 60 posto svih svjetskih rezervi još uvijek u dolarima.

“Do nedavno je preko 20 posto svjetskih rezervi bilo u eurima, ali taj broj se sada smanjio, jer je sve više rezervnih dolara u dolarima. Fascinantno je kako je američka ekonomija, usprkos brojnim problemima, uspjela održati robustan rast te je njezin BDP sada oko 65 tisuća dolara, što Europa nije uspjela, usprkos jakom rastu”, ističe Novotny.

Na pitanje je li pametno štednju u eurima zamijeniti štednjom u dolarima, Novotny odgovara da smo i prije imali slučajeve kada su građani napuštali euro:





“Svi se sjećamo slučaja švicarskog franka, kada je situacija postala toliko kritična da se i država morala uplesti”, upozorava analitičar.

“Dolar ima svoje monetarno kretanje u odnosu na druge svjetske valute i ne bih nikome preporučio da se kocka kakva će biti njegova vrijednost u budućnosti. U prošlosti smo vidjeli kako zna biti iznimno volatilan, iako na dugi rok bilježi trend rasta u odnosu na druge valute. Oni koji imaju toliko novca da se mogu kockati, mogu kupiti dolare, mogu otići u casino, mogu kupiti neke loše dionice, ali to ne bih nikada nikome preporučio”, uvjeren je Novotny.