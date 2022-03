IMATE NOVAC U BANCI? Analitičar upozorava: ‘Nakon ulaska Hrvatske u eurozonu čeka vas neugodno iznenađenje’

Autor: Ivana Jurišić

Američki Fed je prvi put nakon 2018. godine povećao ključnu kamatnu stopu, nastojeći suzbiti inflaciju koja je u veljači došla do rekordnih 7,9 posto, što je najveća razina u 40 godina. Iako su kamatne stope povećane samo 0.25 posto, Fed je objavio kako će nastaviti s povećanjem kamata, te bi referentna kamata do sljedeće godine trebala doseći 2,8 posto.

Iako Europska središnja banka (ESB) još nije najavila isto, najava da će do kraja ožujka ugasiti krizni pandemijski program, znači da bi i ona uskoro moglo napraviti isto.

Što to znači za Hrvatsku i hrvatske građane pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja koji nam je rekao kako se takav potez američkog Fed-a već odavno očekivao.

“Kamatne stope će morati rasti. Nemoguće je da ostanu na tako niskoj razini, osobito ne negativne, jer to je presedan u monetarnoj povijesti”, objašnjava analitičar.

“Kao što vidimo kod najave američkog Fed-a, taj proces neće ići brzo, već postepeno dok se ne dođe do ravnotežnih kamatnih stopa. Od početka suvremene monetarne povijesti ravnotežne kamatne stope se kreću između 3 i 4 posto što bi bilo normalno za euro područje. Riječ je o primarnim kamatnim stopama koje vrijede za međubankarske transakcije”, kaže Novotny objašnjavajući kako će se dizanjem kamata ići postepeno kako se ne bi stvorio veći teret za dužnike u javnom sektoru i osobito dužnike i kućanstva u privatnom sektoru.

Kamate se vraćaju na normalnu razinu

“To zapravo nije rast, već prije povratak kamatnih stopa na neku normalnu razinu”, objašnjava.

Na pitanje hoćemo li uskoro vidjeti i rast kamata na depozite, Novotny objašnjava kako će ga možda biti, ali ne tako brzo.

“Nakon ulaska u europsku monetarnu uniju mi ćemo u kratkom roku imati pad kamatnih stopa zbog toga što će kamatne stope konvergirati i približiti se i aktivnim i pasivnim kamatnim stopama koje su sad važeće u susjednim zemljama europske monetarne unije kao što su Slovenija, Austrija i Italije. Tada će doći do privremenog pada jer su aktivne i pasivne kamatne stope, one koje se plaćaju na depozite i one koje banke obračunavaju na kredite, niže u zemljama u okruženju nego što su trenutačno u Hrvatskoj. Tada bi nam se lako moglo dogoditi da počnemo plaćati za čuvanje naših depozita na bankama”, objašnjava Novotny.

Analitičar objašnjava kako Fed intervencijom upozorava kako je na tržištu previše novca.

“Zna to i ESB, ali nitko ne želi povlačiti nagle poteze kako se ne bi ugrozio opravak od koronavirusa i općenito kako se ne bi ugrozio ekonomski rast u narednim godinama. Monetarna politika tu ima prilično sužen prostor”, ističe.

Novotny objašnjava kako sada imamo i problem inflacije koja dodatno poništava kamatne stope.

“Inflacija u ovom trenutku nije monetarni, već fiskalni problem. Na tržištu je bilo novaca, ali nije bilo dovoljno ponude zbog prekinutih nabavnih lanaca. Kad se tome doda rast cijena nafte, dogodio se šok. Što će biti dalje, teško je reći zbog situacije u Ukrajini, ali lako se može dogoditi da realne kamatne stope budu niže od onih koje su sad važeće u bankama, a koje one sada isplaćuju na depozite”, upozorava Novotny.