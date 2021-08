IMATE BITCOIN I ŽELITE GA POTROŠITI NA GODIŠNJEM ODMORU? U ovoj zemlji s njima možete platiti sve, od kave do hotela

Autor: Ivana Jurišić

Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorio je države koje razmatraju korištenje kriptovaluta kao službenog sredstva plaćanja da bi rašireno korištenje kriptovaluta moglo zaprijetiti “makroekonomskoj stabilnosti”, a potencijalno i narušiti financijski integritet, kroz vezu kriptovaluta i nezakonitih aktivnosti, prenosi Financial Times.

MMF je izdao to upozorenje nakon što je predsjednik El Salvadora Nayiba Bukele, objavio da će se od 7. rujna u El Salvadoru bitcoinom moći plaćati doslovno sve, od kave u kafiću do poreza. On smatra da će to otključati prosperitet i ponuditi “veliki skok naprijed čovječanstvu”.

Iako se MMF nije izravno referirao na odluku vlade El Salvadora o uvođenju bitcoina u njihov platni sustav, s obzirom na to da ta država trenutačno pregovara s El Salvadorom o milijardu dolara zajma, to bi moglo dodatno zakomplicirati njihove odnose.

Ricardo Castaneda, stariji ekonomist i koordinator za El Salvador u think-tanku Icefi ističe kako će biti zanimljivo vidjeti kako će funkcionirati taj eksperiment.

Plan se temelji na pilot projektu “Bitcoin Beach”, surferskom resortu gdje se bitcoin koristio svakodnevno. Projekt je pokrenut 2019. uz podršku anonimnog američkog donatora.

Međutim, istraživanje tamošnje Komore trgovine i industrije pokazuje da 90 posto poduzetnika ne želi obvezu prihvaćanja bitcoina kao platežnog sredstva i skloniji su dolaru.