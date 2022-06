‘IDEM PREMA PROSJAČKOM ŠTAPU’ Sever otkrio koga će poskupljenja najviše pogoditi, dvije su skupine: ‘Najteže mi je sad kad vidim jagode. Ne mogu si ih kupiti’

Autor: Ivana Jurišić

Sutra je najavljeno novo poskupljenje goriva, HEP toplinarstvo je poslao obavijest korisnicima kako nas od jeseni čekaju nove više cijene, a i teleoperateri dižu svoje tarife. Iako poskupljenja padaju teško svima, najteže padaju umirovljenicima. U Hrvatskoj je umirovljenika skoro kao radnika, ima ih blizu 1,3 milijuna, a prosječna mirovina, bez onih koje isplaćujemo u inozemstvo, iznosi 2.964 kune i 93 lipe. Doduše, nije to svugdje isto. Dok je u Gradu Zagrebu prosječna mirovina 3.582 kuna, u Međimurskoj županiji ona iznosi 2.432 kune.

Ali bez obzira na županiju, umirovljenicima ova poskupljenja najteže padaju. Većina plaća režije i ono najnužnije od hrane. O ostalome, ni ne razmišljaju. O ljetovanju nije ni u primisli, a zadnji madrac, jastuk ili komad namještaja kupili su prije nekoliko desetljeća.

Jedna od njih je i Verica koja je supruga izgubila prije četiri godine od bolesti, pa sad živi sama. Djecu nisu nikad imali, pa nema ni tu pomoć.





Ima za bon i plin

“Nije Bog htio”, smije se ona iako se vidi kako joj je teško pri duši.

Pitamo je kako troši svoju mirovinu.

“Ja vam svaki mjesec dobijem oko 2.600 kuna, od čega najviše ode na režije. Strah me novog poskupljenja grijanja jer bi me to moglo dotjerati na prosjački štap. Hranu kupujem na akciji i pazim da ne potrošim više od 20, 25 kuna dnevno. Najteže mi je sad kad vidim jagode i trešnje. Volim ih, ali ih ne mogu sebi priuštiti”, kaže.

Pitamo je što radi ako joj se pokvari mašina za robu ili hladnjak.

“Dok sam radila, stavila sam malo sa strane za takve slučajeve. Ali zaliha brzo se topi i bojim se da tog novca za koju godinu neće biti”, kaže.

Cipele nosi dok se ne raspadnu

O onome na što troši Verica kaže kako osim na hranu i režije, kupi plin, bon za mobitel.

“Cipele i onu najnužniju odjeću kupujem kad mi se raspadnu. Voljela sam ići u kazalište i kino, ali sad kad je samo jedna mirovina, ni to ne mogu. Puno čitam, ali ni to dugo neću moći, jer mi je vid sve slabiji. Tu su i lijekovi koje uvijek treba nešto nadoplatiti”, kaže.









Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže kako je inflacija teška svima, ali kako umirovljenicima i onima siromašnijima puno teže pada.

“Što su ljudi siromašniji, to imaju manje raspoloživih sredstava za neke ekstra troškove, što je zemlja siromašnija to je udio potrošnje hrane i pića u udjelu veći. Ove godine je udio hrane u ukupnim troškovima pao sa 27,2 posto na nešto manje od 26, ali to je zato što je došlo do rasta troškova u hotelima i restoranima. Svakome je jasno je da na nekoga s minimalnom plaćom ili na nekoga sa malom mirovinom rast troškova u hotelima i restoranima ima nikakav utjecaj jer oni u pravilu ne idu tamo”, objašnjava Sever.

“Udio troškova hrane koji je u prosjeku 26 posto se kod velikog broja ljudi kreće i oko 50 posto”, objašnjava sindikalist.

.