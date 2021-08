IAKO SU EKO PROIZVODI SVE POPULARNIJI MNOGI SE PITAJU: Zbog čega je eko salata jeftina, a mrkva i duplo skuplja od obične?

Autor: Ivana Jurišić

Rajčice po cijeni od 12 do 30 kuna ovisno o vrsti, paprike po 12 kuna, krastavci 10, patlidžani i tikvice 12 i lubenice po 6 kuna – to su cijene povrća koje na svom imanju u Miroševcu prodaje Mateja Novak. Ako vam se cijene povrća čine malo previsokima to je zato što Mateja uzgaja ekološko povrće, a to znači bez herbicida i pesticida i drugih kemikalija,

Mateja je jedna od 5.153 poljoprivrednih eko proizvođača koliko ih je 2019. godine zabilježeno u Hrvatskoj. Rast je to od 1.608 koliko ih je bilo zabilježeno 2013. Rast je zabilježen i u površini koja se nalazi pod ekološkom proizvodnjom. Tako je 2013. godine pod ekološkom proizvodnjom bilo 40.660 ha što čini udio od 2,59% u ukupno korištenim poljoprivrednim površinama, a u 2019. godini pod ekološkom je 108.169 ha što iznosi 7,18% u ukupnom korištenim poljoprivrednim površinama. To je još uvijek malo kad se sjetimo da EU do 2030. godine želi imati 25 posto površina pod ekološkom proizvodnjom, ali je korak u pravom pravcu.

Na obiteljskom štandu u Miroševcu koji se nalazi na samom rubu Zagreba uvijek je gužva. Prodaje se sve: od dinje i lubenice do rajčica, paprika, krastavaca, patlidžana, tikvica, feferona, cikle, mladog graha, mahuna.

Rajčice s okusom i mirisom

“Usprkos uvriježenom mišljenju cijene nekih eko proizvoda uopće se ne razlikuju u odnosu na konvencionalne jer ih je relativno jednostavno uzgojiti bez konvencionalnih sredstava zaštite. To su mladi luk, matovilac, salata”, priča nam Mateja.

“Opet imate neke poput krumpira i mrkve koji se jako teško uzgajaju bez herbicida i gdje ima jako puno ručnog rada pa im je i cijene duplo veća od konvencionalno uzgojenih”, objašnjava Mateja.

Trenutačno uz lubenice im najbolje idu rajčice jer su se ljudi, kako kaže Mateja, zaželjeli prave domaće ukusne rajčice koja ima okus i miris, za razliku od onih plastičnih koje se mogu kupiti na policama supermarketa.

Obitelj Novak svoje voće i povrće uzgaja na hektar i pol ekološke poljoprivredne zemlje od čega je 3000 kvadrata u 17 plastenika.

Za razliku od brojnih drugih poljoprivrednika u Hrvatskoj čije su nasade ove godine uništili mraz, poplave i suša, obitelj Novak je imala više sreće:









“Osim vrućina u lipnju koje su nam malo utjecale na prinose jer je bilo slabije zametanje i zaprašivanje, nismo imali problema. Hvala dragom Bogu, zaobišli su nas i tuča i oluje i mraz i nadamo se da će tako ostati i u narednom razdoblju”.

Mateja na imanju radi sa suprugom i tetkom, a imaju i dvoje zaposlenih.

“Radi se po cijele dane, znamo raditi i po 16 sati dnevno kad treba. Evo, vi ste me baš uhvatili na izlasku iz banke gdje sam položila plaće, a prije nego što ću dostaviti povrće jednom našem kupcu”, smije se simpatična Mateja.

Slabe kontrole na tržištu

Obitelj Novak OPG ima od 2014. godine, a iako su uvijek uzgajali po eko principima, u sustav eko poljoprivrede su ušli 2017.









Pitamo ju kako je zadovoljna sa situacijom na tržištu ekoloških proizvoda u Hrvatskoj:

“Pa jako smo nezadovoljni. Tržište je jako neuređeno, kontrole su slabe i ima puno prostora za varanje. Kad to onda izađe u javnost, baca lošu sliku na sve ekološke proizvođače jer ljudi misle da ih svi varaju. Potrebno je onda puno rada i truda kako bi se vratilo povjerenje kupaca”, ističe Mateja. Dodaje kako bi država trebala puno više kontrolirati ekološke proizvođače jer onda bi i povjerenje kupaca bilo veće.

Mateja kaže da na njenom štandu kupuju svi, ali najviše je mama s djecom koje pažljivo biraju prvu hranu za dohranu i ljudi koji se alergični na pesticide i mogu jesti samo ekološki uzgojeno voće i povrće:

“Najveća sreća u radu mi je kad mi se vrati takav neki kupac jer se uvjerio da su svi naši proizvodi uzgojeni po pravilima struke. Tada znamo da je ovo što radimo vrijedno truda”.