I TO JE MOGUĆE! Grad Petrinja prvo prodao pa ponovno otkupio zemljište za devet puta veću cijenu

Autor: S.P.

Tvrtka Bannia je Gradu Petrinji prodala zemljište za 565 tisuća kuna te iskazala interes za još jedan posao s gradom, ali sve je propalo zbog potresa.

Ne bi to bilo čudno da sporno zemljište koje se nalazi u petrinjskoj poduzetničkoj zoni nije otkupljeno za devet puta veću cijenu, piše Telegram.

Naime, Grad Petrinja je još 2016. prodao 3157 kvadrata zemljišta privatnoj tvrtki Skela Banovina za 63 tisuće kuna. Nakon toga je Skela Banovina za svoju česticu dobila građevinsku dozvolu, ali nisu pokrenuti građevinski radovi.

Umjesto toga, prošle godine je to zemljište prodano tvrtki Bannia d.o.o., i to za 250 tisuća kuna. U tom je korupcijskom lancu, Bannia, dva mjeseca nakon potresa ponovno prodala tu zemlju Gradu Petrinji, i to za 565 tisuća kuna s PDV-om jer im je potres pokvario planove pa su odustali od daljnjeg ulaganja.

To znači da je Grad Petrinja za deveterostruku cijenu otkupio zemljište koje je prije nekoliko godina prodao za 63 tisuće kuna.









Postavlja se pitanje zašto je to učinjeno, a u odgovorima se ističe – navodno zbog smještaja kontejnera.

U međuvremenu, kako doznaje 24sata tvrtka Bannia bila zainteresirana za još jedan posao s Gradom, ali je zbog nenadanog potresa sve propalo. Nakon toga, priključuje se Centar za šljivu i kesten, javna ustanova u vlasništvu Grada Petrinje.

Kako bi se uspostavilo partnerstvo s tom ustanovom potkraj studenog prošle godine objavljen je javni poziv. Prenijelo bi se 76 posto osnivačkih prava na novog partnera, a za preuzimanje većinskog udjela zainteresirala se tvrtka Bannia.









U javnom pozivu, istaknutom na stranicama Grada Petrinje, navodi se kako bi ona tvrtka koja bi preuzela većinski udio osnivačkih prava također morala u razdoblju od pet godina kupiti minimalno 50 hektara poljoprivrednog zemljišta na području Grada, zasaditi svih 50 hektara sa sadnicama iz Centra, kao i dokapitalizirati Centar u iznosu od milijun kuna.

“Mi smo iskazali javni interes, ali zbog potresa nikad nije proveden. Cijeli Centar je srušen i odustali smo, a prava nikad nisu prenesena. Bio je raspisan javni poziv, tu nema ništa sporno, ali nikad nije došlo do preuzimanja”, rekao je Mladen Beljo iz tvrtke Bannia.

Dodao je kako su namjeravali proizvoditi i uzgajati sadnice kako bi pomogli stanovnicima, a u pet godina u biznis su trebali uložiti pet milijuna kuna, ali se na kraju sve izjalovilo.

Ravnatelj Centra za šljivu i kesten Josip Dolenec je rekao kako “nikad nisu poslovali s gubitkom”.









“Najveći dio prihoda dolazio je iz gradskog proračuna, otprilike 70 posto, a do nekih 30 posto smo mogli nagurati vlastitih sredstava”, istaknuo je Dolenec.

Dodao je kako je zbog potresa propao posao s Bannijom, a i uništena je zgrada od Centra i ima crvenu naljepnicu.

Na upit što bi pripalo Banniji u slučaju preuzimanja 76 posto osnivačkih prava, odgovorio je da bi “pripalo sve”.

“Imovina, obrazovni program, sve. Uključuje li to nekretnine? Vjerojatno da. Imamo približno 10 tisuća kvadrata kraj škole, koji uključuju kompleks od 2000 kvadrata pod plastenikom, a u Gornjoj Bačugi imamo još 1.5 hektar gdje je dio rasadnika kestena i još jedna površina koja nije privedena kulturi, a gdje je planirana sadnja matičnjaka”, zaključio je Dolenec.

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović se nije izjasnio u vezi spomenutog slučaja.