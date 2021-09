I POLITIČARI SU SAMO LJUDI: Dok neki javno na sve strane zazivaju kunu, privatno si ne mogu pomoći pa štede u eurima

Autor: Dnevno.hr

Posljednjih tjedana rasplamsala se rasprava oko uvođenja eura. I dok jedni smatraju da je uvođenje eura dobro za ekonomsku budućnost Hrvatske. postoje i oni koji smatraju da Hrvatska time gubi monetarnu suverenost. Ali čak i neki takvi, kad se ugase kamere, prednost daju snažnijim valutama jer je to ipak bolje za njihove financije, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon što su Hrvatski suverenisti najavili da će od listopada početi prikupljati potpise za raspisivanje referenduma za zaštitu kune, Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista našao se u situaciji da treba objašnjavati kako se to s jedne strane protivi euru, a s druge ima i kredit i štednju u eurima. Naime, kako je izvijestila Hina, izjavio je da su krediti u eurima bili povoljniji, i kada krediti budu povoljniji u kunama, onda će ih hrvatski građani podizati, a za to su potrebni HNB, bankarski sustav i politička odluka Vlade da se to omogući i to je obrana suvereniteta.

Zekanović ipak uz štednju na kojoj ima 8000 eura ima i ušteđenih 50.000 u kunama.

Što se tiče Hrvatskog suverenista Marijana Pavličeka on ima kunski kredit u Addiko banci od 17.250 kuna, a u istoj banci supruga mu ima kredit u eurima od 30.281 eura. Osobne štednje nema, dok ušteđevine njegova bračnog druga iznose 5000 eura i 20.000 kuna, a na tri dječje štednje ima po 2680 eura, 3160 eura i 15.200 kuna. Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista, ima sve u kunama: 40.000 kuna štednje i 94.926 kuna kredita u Privrednoj banci Zagreb.

Nije baš da svi imaju problema s kunskim kreditima jer su skuplji pa Davor Dretar otplaćuje kunski kredit u Zagrebačkoj banci od 89 tisuća kuna.

Stephen Nikola Bartulica, predsjednik saborskoga Kluba zastupnika Domovinskog pokreta takootplaćuje 190 tisuća eura stambenog kredita Zagrebačkoj banci, dok bivši predsjednik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, nije imao kredita, a štednju je bio prijavio u domaćoj valuti, i to 724.647 kuna, u eurima je prijavio 409.230 eura, dok mu supruga štedi u dolarima i ima 10.668 dolara ušteđevine. Božo Petrov, predsjednik Mosta, Agenciji za pravni promet i poslovanje nekretninama otplaćuje 31.471 eura kredita, dok njegova supruga u isto vrijeme ima kunski kredit u Privrednoj banci Zagreb od 208.942 kune. Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja jedan je od onih kojim ima sve u kunama, i kredit i štednju. Jedino je jamac u eurima za kredit od 40.255 eura. U OTP banci Grmoja otplaćuje kredit od 120.000 kuna, a još ima 30.000 kuna štednje.