I poduzetnici na udaru inkasatora HRT-a: Plaćaju masne cifre, iako možda ne bi trebali

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Iako je vlast, što zbog inflacije, što zbog elementarnih nepogoda, koje su u posljednje vrijeme zadesile našu državu ograničila cijene pojedinih režijskih troškova, naročito struje i plina, to se ne može reći i za pristojbu HRT-a, u narodu znanu i kao TV pretplata. No, osim građana, na udaru inkasatora su i poduzetnici.

Oni pokušavaju revno naplaćivati TV pretplatu od svih i svakoga, bez obzira na to je li to po zakonu ili nije. Tako Lider navodi primjer jednog malog poduzetnika koji je u prostore svoje tvrtke pustio inkasatora, znajući da nema televizor ni u jednoj prostoriji. No, ovaj je popisao sva računala koja su se nalazila u uredu i na temelju toga mu odredio pretplatu za nekoliko mjeseci unatrag.





U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, točnije u prvom stavku njegova 34. članka stoji da “svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (u daljnjem tekstu: prijamnik) na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu”. Pritom se pod prijamnike ubrajaju radija, računala, mobiteli, laptopi, tableti i drugi uređaji koji mogu primati audiovizualne signale.

Oslobađanje od nameta

Ali, u četvrtom stavku tog istog članka stoji da “pravne osobe, udruge bez pravne osobnosti, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju mjesečnu pristojbu na svaki prijamnik u iznosu utvrđenom člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona, osim ako zakonom nije drugačije određeno”. To ujedno znači i određene popuste pa čak i iznimke od plaćanja pristojbe.

Tako su oslobođene plaćanja TV pretplate one pravne osobe, odnosno tvrtke čiji prijamnici, u ovom slučaju računala, služe isključivo za obavljanje djelatnosti. Dakle, da je inkasator postupio po zakonu, spomenuti poduzetnik ne bi morao platiti ni centa pretplate. Uz dio poduzetnika, pretplate su oslobođene predškolske ustanove i škole te nakladnici radija i televizije, za prijamnike koji im služe “za kontrolu vlastitog emitiranog programa”. Zamislite koliku bi pretplatu, da nema ove odredbe, HRT morao plaćati sam sebi, a da ne govorimo o konkurenciji.

Sudovi protiv HRT-a

Zato inkasatori, odnosno kontrolori naplate pristojbe HRT-a, popisujući elektroničke aparate građana i poduzetnika sve češće završavaju na sudu. Ranije smo pisali o tome kako su sudovi objavili nekoliko desetaka presuda u korist građana kojima je HRT raspisao optužne prijedloge jer nisu prijavili svoje prijamnike. Za takvo što je inače kazna 130 eura, ali ove presude pokazuju nered u sustavu prikupljanja TV pretplate.

Iako su inkasatori utvrdili postojanje uređaja koji nisu prijavljeni, nisu uspjeli utvrditi kad su ti uređaji kupljeni. Svim sucima koji su radili na ovim sporovima podatak o datumu kupnje televizora ili drugog audiovizualnog aparata izrazito je važan.









Naime, u prekršaju su samo oni koji unutar 30 dana od kupnje ne prijave uređaj HRT-u. Osim toga, datum kupnje je bitan, jer označava vrijeme počinjenja prekršaja, koje se veze i uz rok za zastaru u ovakvim sporovima. Rok za zastaru na TV pretplati je godina dana, a rok za zastaru ovršnog naloga, u slučaju da sud presudi u korist HRT-a, je pet godina.

Pretplata je trebala biti i viša

Osim poduzetnika, i kod građana postoje iznimke u plaćanju pristojbe HRT-a. Slijepe i gluhoslijepe osobe sa 100-postotnim invaliditetom, ratni vojni invalidi i osobe koje se liječe dijalizom bubrega u potpunosti su oslobođene plaćanja pristojbe. Osobe s teškim mišićnim oboljenjima, gluhi i umirovljenici čije mirovine ne prelaze 199,08 eura plaćaju samo pola iznosa TV pretplate.

Ona je i dalje ostala na 10,62 eura, iako vodstvo javne televizije razmatra i njeno povećanje. Zakonom je određeno kako je visina TV pretplate 1,5 posto prosječne neto plaće svih zaposlenih u RH u prethodnoj godini. Kako je lani prosječna plaća iznosila 1.015,73 eura, HRT-ova pristojba je ove godine trebala iznositi 15,24 eura. S HRT-a su u nekoliko navrata isticali potrebu povećanja pretplate, jer se osim njihova rada njome financiraju Fond za pluralizam medija i Hrvatski audiovizualni centar. Povećanje pretplate zasad ipak nije predviđeno.