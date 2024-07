I njih je pogodila kriza, no u ovom zanimanju još ima novca: Njihove su plaće opet rasle

Autor: Dnevno.hr

IT sektor godinama je među najuspješnijim sektorima u Hrvatskoj. Ipak, globalna kriza utjecala je na pad stope rasta prihoda i izvoza nakon izvrsne 2022. godine. Tajana Barančić analizirala je za Mrežu stanje hrvatskog IT sektora u 2023. i prvih pet mjeseci 2024. godine. Njezina tvrtka Astra poslovni inženjering surađuje s većim brojem hrvatskih IT tvrtki, što joj daje dobar uvid u reprezentativan uzorak na osnovu kojeg može pratiti trendove na tržištu. Jednom kad se objave i financijska izvješća – analize prikazuju stanje na cijelom tržištu koje u pravilu tek minimalno odstupaju od analiza napravljenih na osnovu uzorka.

Pri tome treba napomenuti kako se pod hrvatski IT sektor ovdje misli na tvrtke koje su u J62 grupi prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), odnosno u skupini Računalno programiranje. Analiza ne uključuje obrte što je važno istaknuti jer je poznato da njih u IT sektoru ipak ima podosta. U 2023. godini u hrvatskom IT sektoru prihodi su rasli za 10 posto, izvoz sedam posto, a broj zaposlenih 4,5 do sedam posto – ovisno o izvoru podataka. Rast izvoza znatno je manji nego prethodnih godina, no i to je uspjeh, s obzirom na nepovoljne okolnosti prisutne na međunarodnom tržištu zadnje dvije godine. U 2022. godini prihodi hrvatskog IT sektora rasli su 26 posto, a izvoz 34 posto.

Analizirani sektor u 2023. godini sastojao se od 6462 tvrtki, od čega njih 3002 izvoze. Prosječni broj zaposlenih u tvrtkama je 5,21, a čak 1574 nema ni jednog zaposlenika. Samo 529 ima ih više od 10 zaposlenih. Te tvrtke ostvaruju 74,6 ukupnih prihoda sektora. Oko polovica ih ima 11 do 20 zaposlenika. Prihod po zaposleniku iznosio je 97.226 eura, a prosječna neto plaća bila je 1515 eura.

Od 21 do 50 zaposlenih ima 161 tvrtka. U toj skupini prosječna neto plaća bila je 1703 eura. U skupini koja zapošljava 51 do 100 djelatnika je tek 55 IT tvrtki, a prosječna plaća iznosila je 1961 euro. Kompanija s više od 100 zaposlenika ima 51 i većim dijelom to su razvojni IT centri inozemnih kompanija. Prosječna neto plaća kod njih je bila 2066 eura. Prihod po zaposlenom bio je 108,2 tisuća eura.

Veliki prihodi

IT sektor u 2023. godini imao je 3,4 milijarde eura prihoda, od čega je izvoz iznosio 1,57 milijardi. To je pet posto izvoza svih hrvatskih tvrtki (koje su do sada predale financijske izvještaje). Rast plaća u 2023. godini iznosio je devet posto. Što se hrvatskog IT sektora u prvih pet mjeseci, prema uzorku Tajane Barančić, rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosio je šest posto, a izvoza tri posto, prenosi Forbes.









Izvoznici koji su većinom softverske agencije i dalje imaju nepovoljnu situaciju, no tek rijetki očajavaju. Očekuje se da će se trend preokrenuti do iduće godine, ali ne uz veliki rast kakav je viđen prethodnih godina. Za sjajnu budućnost poželjno je ulagati u specijalizirane proizvode i usluge. Segmenti u kojima se očekuje najveći rast su GenAI, cloud computing, cybersecurity, Data SCience & Engineering te Metaverse.