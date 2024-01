Hrvatskoj se ovo ne događa često: Imamo priliku prešišati eurozonu u jednoj jako važnoj stvari

Autor: Dnevno.hr

Iako smo se dosad naslušali svakakvih prognoza, ona najnovija Svjetske banke ponovno budi optimizam po pitanju ekonomskog blagostanja u Hrvatskoj. Naime, prema njihovim procjenama, hrvatsko bi gospodarstvo tijekom ove godine trebalo porasti za 2,7 posto, što je 0,2 postotna poena više nego u njihovoj ranijoj procjeni. To bi ujedno značilo i da će se zadržati tempo rasta iz 2023. godine.

Procjene za 2025. godinu još su optimističnije. Naše bi gospodarstvo trebalo rasti za tri posto, no to je ipak 0,3 postotna boda manje nego u ranijoj procjeni Svjetske banke. S druge strane, do 2026. godine hrvatsko bi gospodarstvo po stopi rasta trebalo znatno nadmašiti prosjek eurozone, prenosi N1.

Anemični rast

Naime, cjelokupno gospodarstvo eurozone bi tijekom ove godine trebalo porasti za 0,7 posto, što je upola slabije od ranijih prognoza, dok bi u 2025. trebalo rasti za 1,6 posto, što je pak, za 0,7 posto manje od prijašnjih procjena Svjetske banke. Kao razlog tomu navode se stalni pad izvoza zbog loše cjenovne konkurentnosti, odnosno visoke inflacije te slabe vanjske potražnje.

“U 2024. rast bi se trebao stabilizirati na još uvijek anemičnih 0,7 posto. Popuštanje cjenovnih pritisaka trebalo bi poduprijeti realne plaće i povećati raspoloživi dohodak, ali odgođeni efekt dosadašnjeg zaoštravanja monetarne politike kočit će domaću potražnju, posebno poslovna ulaganja”, procjenjuju iz Svjetske banke.

Vrijedi spomenuti kako će američko gospodarstvo u ovoj i sljedećoj godini najvjerojatnije porasti za 1,6 posto, što je ipak pad u odnosu na 2023. godinu, uzrokovan poglavito visokim kamatnim stopama. Što se tiče globalnog gospodarstva u cjelini, ono će nastaviti usporavati te će sa stope rasta od 2,6 posto u prošloj, skliznuti na 2,4 posto u ovoj godini.









Zamka duga

Gospodarstva u razvoju rast će svega 3,9 posto, odnosno jedan posto manje nego u cijelom prethodnom desetljeću. Iz Svjetske banke upozoravaju da će u četvrtini zemalja u razvoju i u oko 40 posto zemalja s niskim prihodima ljudi biti siromašniji nego prije pandemije koronavirusa.

“Rast će ostati slab i u kratkoročnoj perspektivi pa će mnoge zemlje u razvoju, osobito one najsiromašnije, zaglaviti u zamci paralizirajućeg duga i otežanog pristupa hrani gotovo svakog trećeg stanovnika”, upozorio je glavni ekonomist i viši potpredsjednik Svjetske banke, Indermit Gill.

Razvijena će gospodarstva također usporiti na 1,2 posto. Slab je to rast u odnosu na, recimo, Rumunjsku čije bi gospodarstvo tijekom ove godine trebalo porasti najjače, za 3,3 posto. U skupinu zemalja s procjenom gospodarskog rasta najsličniju hrvatskomu, Svjetska je banka smjestila Poljsku (2,6 posto) i Bugarsku (2,4 posto).