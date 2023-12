Hrvatskoj bi dobro došla jedna nova vrsta ministarstva: Bili bi sretni i narod i političari

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Ekonomisti se odavna pitaju kakva je uloga novca u postizanju sreće, pri čemu pod novcem podrazumijevaju bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. Istraživači su tako već davno uočili da postoji korelacija između mjesta na globalnom indeksu sreće i BDP-a per capita, premda se ne može tvrditi niti da veća sreća stvara veći BDP niti da veći BDP čini narode sretnijima. Jer, veliki je broj zemalja koje kao i Hrvatska imaju bruto dohodak po stanovniku manji od 20.000 dolara na godinu, a na indeksu sreće prostiru se u velikom rasponu, između jedan i šest bodova. Također, u rasponu od samo šest do sedam bodova puno je država koje imaju BDP per capita od samo par tisuća do 40 tisuća dolara.

Zanimljiv je slučaj Hong Konga: premda imaju vrlo visok dohodak, stanovnici tog dijela NR Kine sretni su tek osrednje. I Sjedinjene Države i Luksemburg imaju dohotke među najvišima, ali ih Finska po sreći pretječe i s osjetno manjim BDP-om, što bi moglo poslužiti kao dokaz da sreću nije baš uvijek moguće kupiti. S druge strane, među najsretnijim narodima ni jedan nema prosječno manje od 40 tisuća dolara BDP-a po glavi stanovnika. Kod njih sreća i novac idu ruku pod ruku.

Ministarstvo sreće

Narodi i zemlje sretni su i nesretni svaki na svoj način, a tu raznolikost Svjetsko izvješće o sreći 2023. analizira i opisuje vrlo detaljno i opširno, osobito s obzirom na učinke i posljedice pandemije koronavirusa pa sve to ne može stati u jedan novinski članak. No jedno je sigurno: razina suvremenih spoznaja o tome što cijele narode čini sretnima ili nesretnima zaista omogućava državnim tijelima da sreću svojih građana postave kao ultimativni operativni cilj svojega djelovanja. I Hrvatskoj bi Ministarstvo sreće sigurno dobro došlo. Uostalom, sreća naroda i političarima je u najboljem interesu: sretni će građani glasati za njih i na sljedećim izborima, nesretni neće.