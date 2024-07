Hrvatski ‘vuk s Wall Streeta’ odlazi podvijena repa: Svi su počeli sumnjati u njegove prognoze

Autor: M.D.

Zbog niza loših predviđanja o kretanju američkog tržišta dionica s mjesta glavnog globalnog tržišnog stratega investicijske banke JP Morgan Chase nakon 20 godina odlazi najpoznatiji Hrvat na Wall Streetu, Marko Kolanović.

On je bio i suvoditelj globalnih istraživanja u banci, a na odlazak se odlučio nakon što je nedavno prognozirao da će burzovni indeks S&P 500 pasti za gotovo 25 posto do kraja godine. To je potaknulo kontroverze i dovelo u pitanje njegove investicijske prognoze. Američki poslovni magazin Bloomberg nazvao ga je Gandalfom, po čarobnjaku iz serije romana i filmova Gospodar prstenova.

Naime, prije dvije godine Kolanović je savjetovao klijentima da preuzmu prekomjernu poziciju u američkim dionicama tijekom duboke recesije. No, nedugo zatim je preporučio suprotno, iako je indeks S&P 500 porastao za više od 40 posto od tada. Problem je u tome što su se banke držale njegovog potonjeg savjeta, koji je na kraju ispao pogrešan, piše Financial Times.

Naslijedit će ga još jedan Hrvat

Inače, Kolanović je diplomirao na Sveučilištu New York s doktoratom iz teorijske visokoenergetske fizike. U JP Morgan Chaseu radio je 20 godina, a prije toga je kratko bio na visokim pozicijama u Bear Stearnsu i Merrill Lynchu.

Njegovo mjesto suvoditelja globalnih istraživanja u potpunosti će preuzeti Hussein Malik, a dosadašnji glavni globalni strateg za dionice JP Morgan Chasea, također Hrvat, Dubravko Lakos-Bujas, preuzet će i tržišnu strategiju za dionice, međuvlasnička i makroekonomska istraživanja. Steve Dulake i Nick Rosato će voditi novi tim za temeljna istraživanja, koji spaja istraživanja kreditiranja i dionica u jednu strukturu.