Hrvatski umirovljenici našli način kako podebljati mirovinu: Nastala je totalna pomama

Autor: Milan Dalmacija

Iako mnogi Hrvati jedva čekaju mirovinu, sve je više onih koji odlučuju nastaviti raditi nakon stjecanja uvjeta za mirovinu ili paralelno uz primanje mirovine. Dulji ostanak u svijetu rada često je motiviran niskim iznosima mirovina, ali i promjenama u radnom i mirovinskom sustavu koje potiču ljude na dulji ostanak na poslu.

Rad uz mirovinu je u Hrvatskoj moguć još od 2014. godine, no do prije pet godina ga gotovo nitko nije koristio. Zakonskim izmjenama koje su tada stupile na snagu proširen je krug onih koji mogu raditi uz mirovinu, a uvedeno je i pravo izbora. Tako umirovljenici mogu birati hoće li raditi na pola radnog vremena uz primanje punog iznosa mirovina ili na puno radno vrijeme uz primanje polovice mirovine.

Obje opcije, kao i nastavak rada bez prekida nakon stjecanja uvjeta za umirovljenje donosi nešto više mirovine kasnije. Kod nastavka rada, staž se nastavlja obračunavati bez prekida, a oni koji izaberu tu opciju dobit će 0,45 posto višu mirovinu za svaki mjesec nakon navršene 65. godine života. Ovu je opciju moguće koristiti do 70. godine života, što ujedno znači i povećanje mirovine od ukupno 27 posto. Treba reći da je prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), posljednjeg dana studenog zabilježeno je 30.211 osiguranika starijih od 65 godina. Zakon o radu također potiče takav scenarij, s obzirom na to da su lanjskim izmjenama radnici koji odlaze u mirovinu izgubili pravo na otpremninu.

U zaostatku za Europom

Kod rada na pola radnog vremena potrebno je raditi dvije godine da bi se prikupila godina dana staža, što je mnogima zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti teško ostvarivo. Rad na pola radnog vremena, uz primanje pune mirovine nešto je popularnija opcija u Hrvatskoj. Tako je u studenom zabilježeno 27.373 umirovljenika u radnom odnosu. Kako se volimo uspoređivati s Europom, treba reći da smo i tu u debelom zaostatku.

“Kod nas je samo 2,7 posto zaposlenih umirovljenika. Prosjek u Europi je između 15 i 20 posto, a u skandinavskim zemljama je preko 30 posto, a evo čak 40 posto na Islandu”, otkrila je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna Petrović.

Svima jednaka prava

Ona se dugo vremena zalagala za uvođenje opcije rada uz mirovinu. Istaknula je kako je to bilo nužno zbog sve većeg siromaštva starijih osoba. Ipak, drži kako cijeli proces još nije gotov, jer su tek nedavno ratni vojni invalidi, umirovljeni vojnici, policijski službenici i razminirači dobili pravo na rad uz mirovinu. Dodaje kako cijeli sustav treba još urediti kako bi bio svrsishodniji, ali i kako bi se svima osigurala ista prava.

“Moraju se svima dati ista prava, jer ovo su sulude stvari koje mi radimo. Imamo to s penalizacijom, imamo to s dodanim stažem za žene i to je apsolutna diskriminacija svih drugih kategorija koje nemaju sve mogućnosti. Dakle, svima bonificirati rad do 70. godine, ali nikad ne uvesti obvezni rad do 70. Drugo, svima omogućiti pravo na rad prema izboru, ali se ne smije razlikovati civilne i vojne invalide, jer je to isto nepravedno i diskriminirajuće.









Treba riješiti porezna pitanja, jer puno zemalja ima nekakve regulative vezane za samce, za one koji rade, za koliko rade, trebaju li ili ne trebaju plaćati porez. Zemljama treba radna snaga, a ljudi su sve zdraviji i dulje žive. Treba nam radna snaga i zašto ih onda teretiti punim porezima i davanjima? Mi smo tražili da se mirovine uopće ne oporezuju. To imaju Bugarska, Malta, Slovačka… Ako smo uveli obiteljski dodatak, kojeg ima samo Njemačka, nešto malo slično Austrija i Italija, zašto ne bismo uveli i ukidanje poreza na mirovine? Naravno, do određenog iznosa. Svi koji imaju preko 25.000 eura godišnje, oni trebaju plaćati”, poručila je Petrović.

Različite stimulacije

Brojka od nešto više od 57.000 starijih osoba koje rade, kaže nezavisni saborski zastupnik Silvano Hrelja, nije konačna. Ističe, kako ima puno efektivnog, ali neevidentiranog rada, koji se odnosi, primjerice na turističko iznajmljivanje kuća ili apartmana. Istaknuo je, kao i Petrović, da odabir modela rada u mirovini ovisi o osobnim mogućnostima. Pritom je ipak otkrio pojedine prednosti svakog modela.

“Što je najviše stimulirano, bez obzira na visinu plaće, jest ostanak u svijetu rada nakon 65. godine. Tu se svaki mjesec bonificira s 0,45 posto, ali uvjet je da se ne ide u mirovinu pa se ponovno vraća na posao, jer onda to sve propad. Bitno je da nema prekida, jer sve te bonifikacije vrijede kod prvog odlaska u mirovinu, sve poslije nema nikakve koristi. Može se pridodati staž, ali te bonifikacije nema. Staž se može pridodati i kod rada na četiri sata, ali treba proći dvije do dvije i pol godine, ovisno o primanjima, da bi se staž osiguranja povećao za godinu dana. Toliko treba uplaćivati doprinosa. Nije sporno da se mrvicu povećava, ali to nije kao kod ove bonifikacije”, objasnio je Hrelja.









Hrelja je istaknuo da je upitno u kojoj bi se mjeri mogućnosti rada uz mirovinu razvile da Hrvatskoj nije ponestalo radne snage. Saborski zastupnik drži da kod nas još uvijek nije proradila svijest o tome da čovjek ipak treba raditi dokle može. Doduše, radnički sindikati se nisu usprotivili uvođenju ovih odredbi kao što su to učinili prikupljanjem potpisa za referendum “67 je previše”, kojim su 2019. godine spriječili podizanje dobi za odlazak u mirovinu.

Zasad nema kasnijeg umirovljenja

Taj trend je zahvatio brojne europske zemlje. Iako predsjednica SUH-a ističe da i kod nas postoji kampanja dijela sveučilišnih profesora i stručnjaka za javne financije koji nemaju uvid u stvarno stanje u mirovinskom sustavu, ali ni na tržištu rada, Hrelja ističe kako političari o tome zasad ne razmišljaju.

“To je već bilo ozakonjeno, pa je propalo jer je to netko htio ubrzati. Dogodilo se skupljanje potpisa za referendum, tu je sve stalo i sad više to nitko ne spominje, iako se dosta citiraju inozemni izvori. Nitko o tome u ovom trenutku ne razmišlja. Hoće li za godinu, dvije, tri ili pet, to ne znam. Mislim da smo kriterije Europske komisije prihvatili upravo s ovom jakom stimulaciju duljeg ostanka u svijetu rada. To otprilike znači da onaj tko hoće u mirovinu, mora se pomiriti s nešto nižom mirovinom, a onaj tko hoće raditi, kraće će primati mirovinu i može mu biti veća za više od jedne četvrtine, ako će se sporazumjeti on i poslodavac, jer ipak sve ovisi o tome”, zaključio je Hrelja.

S obzirom na statistiku, sve će više Hrvata u budućnosti raditi u mirovini. O tome neće ovisiti samo njihova egzistencija, već i samo tržište rada, a posljedično i domaća ekonomija, koja već sad ovisi o sve većem broju starijih radnika.