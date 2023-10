Hrvatski turizam više nikad neće biti isti, stigla poruka iz prijestolnice: ‘Bit ćemo kao Barcelona’

Autor: Dnevno.hr

Dubrovnik bi mogao postati prvi grad u Hrvatskoj koji će ograničiti broj apartmana, a iznajmljivači više neće moći biti u stambenim zonama. Uz to, najavljeno je i smanjenje broja kreveta, ali i povećanje poreza.

Najavio je to dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ) u svjetlu novog Zakona o turizmu i time podignuo pravu buru u Dubrovniku.

Naime, u utorak ujutro održao je u Velikoj vijećnici i konferenciju za novinare kako bi, kako je rekao, objasnio namjeru Grada po potanju novog Zakona, ali i promišljanju što nakon što on stupi na snagu.





Iznio statistiku o ležajevima

Iznio je osnovne statističke podatke o ležajevima u gradu.

“Tu smo imali nekih nenamjernih dezinformacija u javnom prostoru. Jučer popodne sam vidio informaciju kako je 48 tisuća kreveta u Gradu Dubrovniku. Ispalo je kako je preko 16 tisuća kreveta u privatnom smještaju, a sve ostalo je u hotelskom smještaju. Prema sustavu eVisitor, u kojem imamo registriran smještaj, u Gradu je nešto više od 45 tisuća ležajeva te preko tri tisuće pomoćnih ležajeva: preko 16 900 je u privatnom smještaju, plus 2 102 pomoćni smještaj.

Nakon toga, 10 107 kreveta u vikendicama plus određeni ljudi koji dodatno prijavljuju rodbinu i posjetitelje. Na tu kategoriju imamo 1 075 pomoćnih ležajeva. Preko četiri tisuća ležajeva je u ostalim ugostiteljskim objektima, obično ljudi koji su rezervirali tvrtke d.o.o. i hosteli. Svega pet kreveta je u OPG-ovima. U hotelskom smještaju imamo 12 tisuća kreveta. Od ukupno registriranih 48 tisuća, 12 tisuća je u hotelskom smještaju“, izjavio je Franković komentiravši potom Nacrt Zakona o turizmu.

‘Ključ je mjera’

“Moj stav od početka je vrlo jasan, moramo čuvati turizam jer je to najveća blagodat koju imamo, a istovremeno paziti na negativne nuspojave turizma kako ne bi ugrozile kvalitetu života te čuvati okoliš i kulturno blago. U ovih šest godina sam više puta rekao kako je ključ mjera.









Posljednjim izmjenama i dopunama GUP-a riješili smo pitanje apartmana, za takvo što se ne mogu dobivati građevinske dozvole, ali ostalo je tržište kao problem, koje generira kapital, a s druge strane mlada osoba koja želi imati stan u svom gradu teško će do njega doći jer gubi tržišnu utakmicu“, izjavio je Franković dodavši kako treba napraviti razliku i između onih jedinica koje su pogodne za iznajmljivanje te onih koje nisu.

Dodao je i kako ne želi oduzimati stečena prava.

“Rekategorizacijom treba utvrditi što je ono što je uistinu za iznajmljivanje, a što je ono što se ne može iznajmljivati kao apartman. Želimo apsolutno blokirati daljnji rast kreveta i daljnju apartmanizaciju Grada, posebno u zonama stambenog življenja. Već sada imamo određene zone gdje su prije živjeli ljudi, a u njima sad ima jedna ili nijedna obitelj. Bilo bi zanimljivo poći u Zlatni potok, izabrati jednu zgradu i vidjeti koliko ljudi živi tu, a koliko je apartmana. Ljudi su iz grada pošli do Mokošice, pa će onda ići do Pobrežja, do Petrova sela, i ići će sve dalje i dalje od grada. Mladi će živjeti na periferiji, a ovo ćemo čuvati za biznis – e, to je problem u cijeloj priči“, izjavio je Franković.









Dubrovnik kao Barcelona

“Nacrt Zakona govori kako će gradovi morati napraviti studije nosivog kapaciteta, a Grad Dubrovnik već izrađuje tu studiju za povijesnu jezgru, a u sklopu Plana upravljanja. To će biti prva studija nosivog kapaciteta. Druge će biti formirane po područjima“, dodao je.

“Tržište kapitala pobjeđuje tržište demografije i tuče ga 5:0 jer svaka nova zgrada koja je izrasla u Dubrovniku nije izrasla kako bi tu netko živio nego kako bi se iznajmljivalo. Od korone do danas četiri tisuće novih kreveta imamo, a korona je bila najteža za grad i njegovo gospodarstvo“, kazao je Franković.

Istaknuo je kako sigurno neće biti jedini grad u RH po ovim mjerama, ali će biti prvi.

“Barcelona je prije nekoliko godina kazala ‘ne’ iznajmljivanju u stambenim zonama. Postoje komercijalne zone, a stambene zone su za život“, izjavio je Franković.

“Mi ćemo uskoro, ako ovako nastavimo, imati prazan grad, a ljudi će živjeti na periferiji. Ovo je priča o kapitalu i demografiji, i ničemu više”, dodao je.

Odgovarajući na novinarska pitanja kazao je kako se neće gasiti dosadašnji apartmani, ali kako je potrebno napraviti kategorizaciju.

“Mi danas imamo apartmane u garažama, u šupama, gdje god se mogao napraviti apartman i vlada jedan nered”, dodao je.