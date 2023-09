Hrvatski iznajmljivači proplakali od muke: ‘Dužni su nam na tisuće eura’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Brojni privatni iznajmljivači su zabrinuti nakon što već mjesecima nisu primili isplate od strane platforme Booking.com.

Naime, na društvenim mrežama i u medijima pojavile su se informacije da neki od iznajmljivača čekaju isplate čak do tri mjeseca od strane ove platforme za rezervaciju smještaja, no nažalost, konkretnih odgovora o tome kada će se to dogoditi zasad nemam, piše Novi list.

Čekaju isplatu potraživanja

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS), Barbara Marković, izvijestila je da je svakodnevno suočena s desecima poziva iznajmljivača koji još uvijek čekaju na isplatu svojih potraživanja od strane Booking.com-a. Udruga je već ranije kontaktirala platformu i zatražila službeno očitovanje o ovom problemu.

“Tražili smo službeno očitovanje, koje smo i dobili. U lipnju su nas obavijestili da će imati tehničkih problema s obradom sustava, što će dovesti do kašnjenja isplata, te su se ispričali i obećali rješavanje problema,” izjavila je Marković. Isplate i dalje kazne Međutim, unatoč obećanjima od strane Bookinga, isplate i dalje kasne, a iznajmljivači trpe financijske poteškoće. Marković je rekla kako ima jedan iznajmljivač koji čeka iznos od čak 30.000 eura. Srpkinja otkrila istinu o zaradi na kruzerima: Evo koliko joj je trebalo da otplati stan “O dosadašnjim dugovanjima smo govorili u rasponu od 4.500 do nekoliko tisuća eura. To znači da im nije isplaćeno ništa tijekom cijele glavne turističke sezone,” napomenula je predsjednica HUOS-a.





Marković je također izrazila svoje nezadovoljstvo zbog nedostatka jasnih informacija od strane Booking.com-a u vezi s datumom kada će se problemi riješiti i kada će iznajmljivači dobiti svoj novac.