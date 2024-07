Hrvatski gigant na koljenima: ‘Traže 50.000 € otpremnine dok se radnicima skuplja za minimalce’

Autor: M.D.

Jedna od najstarijih i najpoznatijih tekstilnih tvornica u Hrvatskoj, varaždinski Varteks, ide u stečaj. Nadzorni odbor je dao suglasnost Upravi da pokrene stečaj, a potom i održao sastanak s radnicima. Jedan od suvlasnika Varteksa, Stjepan Čajić ustvrdio je da su sindikati, odnosno nedavni štrajk, djelomično odgovorni za sadašnje stanje.

“Ne apsolutno ne. Mislim da je ta izjava najobičnija glupost. Podsjetit ću vas u kojoj situaciji je bio Varteks kada smo pokrenuli štrajk. Radnici nisu dobili dvije plaće, smiješila se neisplata treće, nisu imali repromaterijala i bila je predsjednica Uprave koja nije bila postavljena sukladno potrebama Varteksa i nije poslovanje vodila u tom smjeru”, rekao je za HRT predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske, Tomislav Rajković.

Dodao je da su time natjerali vjerovnike da sjednu za stol i pregovaraju te da su radnici već prestali raditi, a štrajkom su ih spasili otkaza. No, predsjednik Nadzornog odbora Varteksa, Ante Župić, ostao je pri stavu da štrajk nije pomogao ni radnicima ni tvrtci.

“Dopustite se da se osvrnem na riječi gospodina Rajkovića. Naime, taj štrajk definitivno nije pomogao ni društvu ni radnicima. Situacija je takva da je bio izlaz jedino u dogovoru vjerovnika ili dokapitalizaciji. Vi kada štrajkate, dajete poruku vjerovnicima da što prije naplate svoja potraživanja. Štrajk je uzrokovao aktivnost vjerovnika da blokiraju račun, a to je onda utjecalo na dokapitalizaciju koja je izglasana na skupštini”, ustvrdio je.

Dokapitalizacija nije uspjela

No, dokapitalizacija nije uspjela, iako je skupština Varteksa smanjila temeljni kapital kako bi potencijalni investitori postali i vlasnici tvrtke. No, zbog duga od preko dva milijuna eura, zbog kojeg je i blokiran račun, investitori nisu pokazali interes u spašavanje Varteksa.

Župić je dodao kako su banke prestale kreditirati Varteks prije četiri godine te da je jedina osoba koja je davala zajmove tvrtci njen suvlasnik, Stjepan Čajić. Istaknuto je da su plaće radnicima isplaćivane zahvaljujući pomoći Vlade. Varteks čeka imenovanje stečajnog upravitelja. Sindikalist Rajković očekuje da to bude kvalitetna osoba koja će napraviti dobar stečajni plan i uspjeti dogovoriti sve s vjerovnicima. Uvjeren je da bi Varteks, u tom slučaju, mogao nastaviti s proizvodnjom, ali u smanjenom obujmu. Župić kaže kako je potrebno što prije otvoriti stečaj kako bi se riješili dugovi. Radnici Varteksa dali su potporu Upravi za pokretanje stečaja.

“Radnici su stali iza odluke da se stečaj pokrene što prije jer je to jedini način da radnici prođu što bolje, da im se isplate zaostale plaće, ali i da nakon dolaska stečajnog upravitelja on ima temelj za nastavak poslovanja, rekao je predsjednik Uprave Varteksa, Karlo Koprek.









Otkaz radnicima

Uprava bi tako trebala podnijeti zahtjev za pokretanjem stečaja i prije isteka zakonskog roka od 120 dana, u kojem bi FINA, zbog blokiranog računa, sama podnijela zahtjev za stečajem. Račun Varteksa je blokiran već više od 60 dana. Odluku o pokretanju stečaja donijet će Trgovački sud, koji odlučuje i o imenovanju

Tako su, nakon što je Nadzorni odbor u petak dao suglasnost Upravi da pokrene stečaj, to danas učinili i radnici pa će Uprava uskoro i podnijeti zahtjev za pokretanje stečaja, a ne čekati da to ide automatizmom odnosno da Financijska agencija (Fina) nakon 120 dana blokade računa tvrtke podnosi prijedlog za pokretanje stečaja. Kako je u subotu izjavio Koprek, račun Varteksa je u blokadi već više od 60 dana.

Odluku o pokretanju stečaja donosi trgovački sud, koji imenuje i stečajnog upravitelja. On bi trebao svim radnicima dati otkaz te potom u roku od mjesec dana utvrditi koliki su prihodi tvrtke. Sukladno tome, pozivat će radnike natrag na posao i time povećavati opseg proizvodnje. “Dakle, ovisno o tome koliko ima prihoda tako on zove radnike ponovo na posao. To je nešto što je vezano uz stečajnog upravitelja. U slučaju Varteksa, sigurno će svi radnici u maloprodaji nastaviti raditi jer riječ je o prihodima iz kojih se firma može financirati, a bez proizvodnje nema ni maloprodaje, tako da će sigurno nastaviti proizvodnju koja bi odgovarala većini te maloprodajne mreže”, rekao je Koprek.









Neće ostati bez plaće

Radnicima koji će dobiti otkaz, plaće za vrijeme stečajnog postupka isplaćuje Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT). Radnici će imati i pravo na naknadu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u visini 70 posto plaće. Pokretanje stečaja moglo je proći i bez odluke radnika, no Uprava se nije odlučila na taj potez.

“Da smo išli na drugu opciju, otvaranje stečaja nakon 120 dana blokade računa, vrlo vjerojatno bi došlo do toga da maloprodajna mreža više ne bi funkcionirala i ne bi plaćala tekuće obveze i automatski radnici ne bi imali od čega dobivati plaće, rekao je Koprek, dodavši da bi u tom slučaju stečajni upravitelj imao malo temelja za nastavak proizvodnje.

Vlasnik Varteksa, Stjepan Čajić svjestan je da su radnici razočarani i ljuti, ali kaže kako je stečaj jedini izlaz. Smatra da su tome kumovala desetljeća lošeg upravljanja tvrtkom. “Ovo je rezultat desetljeća lošeg upravljanja kvazi menadžera koji sami daju otkaz i onda traže po 50.000 eura otpremnine dok se radnicima skuplja za minimalce. Zatim, ulažu milijune u marketing u situacijama kad su dućani gotovo prazni bez robe, umjesto da za taj novac kupe robu pa onda nešto malo stave u marketing, rekao je i dodao da je situacija bila pod kontrolom još prije četiri mjeseca:

“Imali smo neku viziju za izlaz i onda se dogodio taj nesretni štrajk. Radnici nisu krivi, oni nisu odgovorni, oni su samo slušali ono što su im govorili predstavnici sindikata. S njima, predstavnicima sindikata na mirenju, detaljno smo objasnili, situacija se poboljšava, smanjuje se kašnjenje isplate plaće, dozvolite nam da dođemo do dokapitalizacije, ovo će nam uništiti sve planove za dokapitalizaciju. I to se upravo točno dogodilo, taj scenarij. Jedino nam je stečaj preostao. Iako sam malo ljut zbog svega ovoga, ovo ne mora biti kraj, ovo mora biti novi početak. I smatram da treba biti i mogućnost da se tvrtka postavi na zdrave tržišne temelje i nastavi u jednom manjem obimu pa se povećava poslovanje”, zaključio je.

Radnicima će se isplatiti još dvije plaće, za lipanj i srpanj, iz prihoda od maloprodaje. Potom bi, kad stečajni upravitelj bude imenovan, svi trebali dobiti otkaz s otkaznim rokom od 30 dana unutar kojih bi trebao odlučiti o nastavku poslovanja. Stečaj bi trebao biti pokrenut već ovog tjedna.