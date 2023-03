HRVATSKI DIV PRED TOTALNIM URUŠAVANJEM! Gospodarstvo na iglama, radnici strahuju da je gotovo: ‘Ovo nije dobra situacija, večeras imamo sastanak’

Autor: Ivana Jurišić

Kutinska Petrokemija prošle godine u ožujku je prestala s radom. Zbog visokih cijena plina prestala je proizvoditi mineralno gnojivo, a iako je cijena plina krajem prošle godine počela padati i sada se nalazi na razinama na kojima je bila prije početka rata u Ukrajini, ona još uvijek nije započela s proizvodnjom.

Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske već duže vrijeme upozoravaju na ovaj problem, a predsjednik sindikata Željko Klaus upozorava kako je vrijeme da se nađe rješenje ovog problema jer će Petrokemija ubrzo propasti ne krene li uskoro s proizvodnjom.

Radnici i dalje primaju plaću

Što se tiče radnika, kaže kako je situacija trenutačno stabilna i iako Petrokemija ne radi u onom obimu u kojem bi trebala raditi, nije ni zatvorena.

“Svi radnici rade, dolaze na posao, dobivaju plaće, poštuje se kolektivni ugovor. Dobili su božićnicu, uskrsnicu, regres za godišnji odmor, plaća se normalno isplaćuje. U Petrokemiji ima posla i kad ne ide proizvodnja pa se shodno tome ništa u statusu radnika nije promijenilo. Usprkos tome, ovo nije dobra situacija jer nitko ne zna što će biti s Petrokemijom i kada bi mogla zatvoriti svoja vrata”, objašnjava Klaus,

“Večeras imamo sastanak na kojemu će se govoriti o tom problemu, a onda ćemo za dan, dva izaći u javnost sa priopćenjem gdje ćemo sve obavijestiti o čemu se raspravljalo i što smo dogovorili. Možete razumjeti kako vam sad ništa ne mogu reći o tome. Nisam ja taj koji donosi odluke”, kaže Klaus.

Turska kompanija traži većinski paket

Objašnjava kako Petrokemija ima vlasnika, a to su INA, PPD i država i vrijeme je da pokrenu proizvodnju. Za kupnju udjela vlasništva INA-e i PPD-a Petrokemije je zainteresiran turski Yildirim, ali čini se kako od toga zasada nema ništa.

“Petrokemija ima sve potrebne dozvole kako bi danas započela s radom, ako se vlasnici odluče na to. Neke dozvole ističu 2024., a neke 2027. godine, ali Petrokemija sutra može početi raditi ako to netko želi. Bilo je sasvim normalno da ne radi prošle godine, i ja bih bio prestao s radom da sam vlasnik jer su cijene plina bile abnormalne. Ali krajem prošle godine cijena plina je pala, pojavila se zainteresirana turska kompanija, napravila dubinsku analizu, želi kupiti većinski paket, ali to se još nije dogodilo. Zašto, to ćete pitanje morati postaviti ministru Filipoviću, INA-i i PPD-u. Oni imaju jedini odgovor na to pitanje, ja ne želim ništa nagađati”, zaključuje Klaus.