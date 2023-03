HRVATSKI DIV NA KOLJENIMA? Radnici bi mogli izaći na ulice! ‘Propast ćemo ne krene li proizvodnja’

Autor: Dnevno.hr

Nakon nezadovoljnih liječnika i radnici Petrokemije mogli bi izaći na ulice.

Naime, tamo se vode razgovori sindikata s radnicima, a detalji bi trebali biti poznati u ponedjeljak.

Nakon gotovo četiri mjeseca nije dovršen proces preuzimanja većinskog vlasnika, s PPD-a i Ine na turski holding Yildirim, zbog čega su nezadovljni i radnici i investitori. Ako se proces ne ubrza i ne krene proizvodnja amonijaka, Petrokemija bi mogla propasti.





Sindikati se pripremaju za mogući prosvjed idući tjedan, doznaje Dnevnik Nove TV.

Zapelo je navodno na okolišnoj dozvoli koja istječe krajem iduće godine, dok su za novu potrebne milijunske investicije za modenizaciju proizvodnje.

Predsjednik sindikata: Propast ćemo ne krenemo li s proizvodnjom

Kako smo već pisali, kutinska Petrokemija je zbog visokih cijena plina prestala proizvoditi mineralno gnojivo, a iako je cijena plina krajem prošle godine počela padati i sada se nalazi na razinama na kojima je bila prije početka rata u Ukrajini, ona još uvijek nije započela s proizvodnjom.

Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske već duže vrijeme upozoravaju na ovaj problem, a predsjednik sindikata Željko Klaus upozorio je kako je vrijeme da se nađe rješenje ovog problema jer će Petrokemija ubrzo propasti ne krene li uskoro s proizvodnjom.

“Nastavi li se ovako kako je sada, uskoro će i Petrokemija postati sisačka rafinerija”, istaknuo je Klaus.

Objasnio je kako Petrokemija ima vlasnika, a to su INA, PPD i država i vrijeme je da pokrenu proizvodnju. Za kupnju udjela vlasništva INA-e i PPD-a Petrokemije je zainteresiran turski Yildirim, ali čini se kako od toga zasada nema ništa.









“Krajem prošle godine cijena plina je pala, pojavila se zainteresirana turska kompanija, napravila dubinsku analizu, želi kupiti većinski paket, ali to se još nije dogodilo. Zašto, to ćete pitanje morati postaviti ministru Filipoviću, INA-i i PPD-u. Oni imaju jedini odgovor na to pitanje, ja ne želim ništa nagađati”, zaključio Klaus u razgovoru za Dnevno.hr.