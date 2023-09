Hrvatska zakucana za samo dno: Objavljeni novi poražavajući podaci

Mladi diljem EU-a napustili su svoj roditeljski dom 2022. u prosjeku dobi od 26,4 godine. Međutim, prosjek se razlikovao među državama članicama EU-a, objavio je Eurostat i otkrio nove poražavajuće podatke za Hrvatsku.

Naime, najviša prosječna dob u u kojoj djeca napuštaju roditeljski dom zabilježena je u Hrvatskoj (33,4 godine), a slijede Slovačka (30,8), Grčka (30,7), Bugarska i Španjolska (obje 30,3.), Malta (30,1) i Italija (30,0). S druge strane, najniža prosječna dob registrirana je u Finskoj (21,3 godine), Švedskoj (21,4), Danskoj (21,7) i Estoniji (22,7).

Muškarci iz Hrvatske prosječno su prošle godine odlazili od roditelja tek s 34,7 godina, a žene s 32 godine.

U razdoblju od deset godina prosječna dob mladih koji napuštaju roditeljski dom povećala se u 14 članica EU-a, osobito u Hrvatskoj (+ 1,8 godina), Grčkoj (+ 1,7) i Španjolskoj (+ 1,6). U 2012. najniži prosjek u EU-u bio je u Švedskoj, gdje su mladi napustili roditeljski dom s 19,9 godina, međutim, u deset godina taj se prosjek povećao za 1,5 godina.

