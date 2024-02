Hrvatska vadi posljednje kapi svoje nafte, INA odustaje od potrage i okreće se nečem sasvim drugom

Autor: Ratko Bošković

U sada već pretposljednjoj 2022. godini (izvješća za 2023. tek čekamo) naftna kompanija INA d.d., a zapravo Republika Hrvatska, proizvodila je nafte više nego prije deset godina, 10,1 prema 8,8 tisuća barela na dan (jedan naftni barel je oko 159 litara). Na prvi pogled, to proturječi hipotezi “naftnoga vrhunca” koju je davne 1956. godine za Sjedinjene Države matematički modelirao legendarni naftni geolog M. King Hubbert i prema kojoj proizvodnja “konvencionalne nafte” na svakom velikom nalazištu, pa tako i u cijelim regijama i globalno, raste, doživljava vrhunac (“Hubbertov brijeg” ili eng. peak oil), a zatim nezaustavljivo počinje padati sve dok se ne svede na zanemarivo male količine.

Pod “konvencionalnom” pritom se misli na naftu koja sama istječe ili se jednostavno crpi iz protočnih podzemnih rezervoarskih stijena i bez ikakve dodatne prerade šalje u rafinerije, dok su nekonvencionalne nafte one koje pri pridobivanju traže ili neku obradu ili posebne tehnike vađenja, poput nafte iz šejla, iz bitumenskog pijeska ili dubokog oceanskog podmorja.

No hrvatsko prkošenje Hubbertovu vrhuncu ili teoriji i praksi peak oila ipak je varljivo. Hrvatska je intenzivno počela otkrivati i eksploatirati naftu odmah poslije Drugoga svjetskog rata, početkom sedamdesetih zabilježila je vrhunac proizvodnje od oko tri i pol milijuna tona ili više od 25 milijuna barela na godinu, da bi danas proizvodila samo oko 3,7 milijuna barela. Povećanje proizvodnje s 8,8 tisuća barela na dan iz 2012. godine na 10,1 tisuću 2022. godine posljedica je primjene naprednih ili pojačanih tehnika vađenja nafte poznatih pod kraticom EOR (eng. enhanced oil recovery), no, nažalost, i tomu dolazi kraj.

Prirodni pad

INA je tehnikama poboljšanja performansi eksploatacijskih naftnih bušotina proizvodnju nafte od 8,6 tisuće barela na dan 2013. godine uspjela do 2018. povećavati do 12,4 tisuća, no rast je potrajao samo tih pet godina i već 2019. proizvodnja je opet počela padati, da bi preklani pala na 10,1 tisuću barela i u odnosu na prethodnu godinu opet zabilježila prema Hubbertovoj teoriji očekivani prirodni pad od tri posto.

Hrvatska i nakon primjene naprednih tehnika, nažalost, a za ekološki osviještene nasreću, vadi posljednje kapi svoje “sirove” (eng. crude) ili konvencionalne nafte, dok nekonvencionalne, ponajprije one iz šejla, u spomena vrijednim količinama ni nema.









Naftna kompanija INA, danas najvjerojatnije u većinskom mađarskom vlasništvu i pod mađarskom upravom, na hrvatskom tlu upravlja s 38 aktivnih proizvodnih naftnih bušotina prosječno starih 45 godina, “visoke zrelosti i u znatnoj mjeri iscrpljenih”: od sedam litara izvađene tekućine jedna je litra nafte, a šest je litara vode. Gotovo sva proizvodnja ili 90 posto odvija se na 14 naftnih polja u Dravskoj, Murskoj, Savskoj i Slavonsko-srijemskoj potolini. U takvim okolnostima na nekim je bušotinama moguće povećati proizvodnju EOR tehnikama. Naime, kako u svojem radu “EOR potencijal naftnih polja u Hrvatskoj” pišu Nenad Smontara i Vlatko Bilić Subašić, konvencionalnim metodama proizvodnje nafte moguće je prosječno iscrpiti oko 35 posto utvrđenih rezervi nafte. “To znači da u trenutku prekida proizvodnje na nekom polju u ležištu preostaje oko 65 posto utvrđenih rezervi nafte i to je velik i atraktivan cilj za primjenu EOR metoda – utiskivanje fluida koji se ne nalaze prirodno u ležištu kako bi se što više nafte iz njega istisnulo.”

Više nafte

INA je tako od sredine 2014. godine u poboljšanje performansi naftnih polja Ivanić i Žutica sjever investirala oko 200 milijuna dolara. Od svih poznatih EOR tehnika hrvatska naftna kompanija poslužila se utiskivanjem u naftne bušotine ugljikova dioksida dobivenog kao nusprodukt proizvodnje prirodnog plina, te kombiniranim utiskivanjem plina i vode. Na Ivaniću, dnevnu proizvodnju od 0,6 tisuća barela na dan povećala je na 1,3 tisuće, a na Žutici sjever uspjela ju je čak učetverostručiti, s 0,1 na 0,4 tisuće barela. Ukupno je tako INA tim tercijarnim tehnikama u pet godina uspjela proizvesti 1,6 milijuna barela nafte više.

I Ivanić i Žutica imaju bogatu i zanimljivu povijest o kojoj u svojoj impresivnoj monografiji “Hrvatski naftaši” piše Stefanija Novak Zoroe. Prvi geofizički radovi na Ivaniću počeli su još 1954., prva istražna bušotina izrađena je 1962., a polje je pušteno u rad iduće godine sa samo tri proizvodne bušotine. “Svi pokazatelji o ležištu upućivali su na bogato nalazište pa se odmah krenulo u intenzivnu razradu. Nije dugo trebalo čekati prve proizvodne rekorde. Iz 40 bušotina 1966. proizvedeno je maksimalnih 377.200 tona nafte” (mjereno naftnim barelima, to bi bilo oko 2,77 milijuna barela).









No ubrzo je na Ivaniću nafta sve slabije istjecala eruptivno pa su na polju instalirane dubinske sisaljke, a početkom 1970-ih uvedene su, prvi put u hrvatskoj naftaškoj povijesti, i tzv. sekundarne metode proizvodnje nafte, utiskivanje vode u ležište radi podržavanja slojnoga tlaka. Zahvaljujući primjeni te metode, piše Stefanija Novak Zoroe, iscrpak nafte s deset povećan je na čak 34 posto ukupno utvrđenih geoloških zaliha. Nakon prva četiri desetljeća rada polje Ivanić davalo je na godinu oko 50 tisuća tona (286 tisuća barela) nafte, i to iz 39 bušotina.

Nešto posebno

Osim kao prvo hrvatsko naftno polje na kojem su primijenjene sekundarne metode povećavanja iscrpka, Ivanić je u hrvatsku naftnu povijest ušao i kao polje na kojem je prvi put u nas primijenjena i tercijarna EOR metoda, naizmjenično utiskivanje u ležište ugljikova dioksida i vode. Realizacija projekta započela je u svibnju 2012., u prisutnosti tadašnjeg prvog potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva Radimira Čačića i tadašnjeg predsjednika INA-ine Uprave Zoltána Áldotta.

Na naftnom polju Žutica nafta iz prve proizvodne bušotine potekla je u kolovozu 1964. godine. “Ime Žutica oduvijek je među naftašima značilo mnogo i nešto posebno, drukčije”, piše Stefanija Novak Zoroe. “Žutica ima dušu, osobnost, svoju dugu i blistavu povijest. Po mnogočemu je prepoznatljiva, jedinstvena i neponovljiva. Na prostoru oko 45 četvornih kilometara, u prelijepoj šumi, vrvi bušotinama, više ih je od tristo, i po tome ona nadmašuje sva druga hrvatska polja.”

“Upravo Žutica će biti neiscrpan naftaški poligon za primjenu novih tehnologija. To je prvo polje na kojemu se poluautomatski vodio sustav proizvodnje iz jednog mjesta. Prvi se put tu primijenilo utiskivanje plina u plinsku kapu naftne serije, zatim odvajanje nafte iz slojne vode (flotacija), a tu su, nakon polja Ivanić, bile prve obrade polimerima, utiskivanje inhibitora i drugo.”

Žutička proizvodnja nafte počela je sa 110 tisuća tona. Prvi rekord, 675.277 tona, zabilježen je 1971. godine, a nakon uvođenja sekundarnih metoda 1975. ostvaruje se novi maksimum od 747.444 tona nafte (1982.) Počelo se s malim udjelom vode od samo 0,12 posto, da bi danas (2013.) iznosio više od 70 posto, rekapitulira Stefanija Novak Zoroe.

Izraženo naftnim barelima, cijelo polje Žutica dosegnulo je svoj proizvodni vrhunac s pet i pol milijuna barela na godinu. U kojoj je mjeri hrvatska nafta iscrpljena, zorno govori podatak da Žutica sjever danas proizvodi samo 146 tisuća barela na godinu.

Nužna preobrazba

Koliko se u takva iscrpljena nalazišta uopće isplati ulagati? S 200 milijuna dolara, koliko je investirala u poboljšanje performansi svojih naftnih polja i bušotina od kraja 2013. godine, INA će, u odnosu na trend proizvodnje do početka te investicije, proizvesti ukupno možda dva do dva i pol milijuna barela nafte više. Znamo li da je u posljednjih godinu dana prosječna cijena europske ili Brent nafte bila oko 83 dolara za barel, tih INA-inih 2,5 milijuna barela vrijedi tek nešto malo više od 200 milijuna dolara, što znači da se INA-i investicija jedva povratila. Gledajući šire makroekonomski, Hrvatskoj se ta investicija ipak isplatila jer se odvijala na njezinu tlu, pridonijela je njezinu BDP-u, zaposlila je hrvatske stručnjake i ojačala hrvatsku sigurnost opskrbe jednim od glavnih energenata.

No, da istraživanja i proizvodnja nafte u Hrvatskoj nemaju neku blistavu perspektivu, ni približnu onoj u 60-im i 70-im, pa i 80-im godinama prošlog stoljeća, znaju i u INA-i pa se, umjesto potrazi za naftom, okreću učinkovitijoj rafinerijskoj preradi uvozne nafte u Rijeci, jačanju gastronomske ponude benzinskih postaja, zahvaćanju i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida te bušenjima zdenaca vruće vode i ulaganjima u iskorištavanje geotermalne energije. Od neobnovljivih fosilnih energenata koji atmosferu zasićuju ugljikom i izazivaju globalno zatopljenje do čiste i neiscrpne energije – nužna preobrazba pomalo zahvaća i vodeću hrvatsku naftnu kompaniju.