Umirovljenica Ankica se zaposlila kako bi preživjela, ali ni to joj ne pomaže: ‘Ne mogu više’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Prosječna umirovljenička košarica hrvatskih umirovljenika iznosi mizernih 800 eura, a zbog mirovina koje su za neke ispod granice siromaštva, mnogi su su primorani potražiti posao na pola radnog vremena kako bi preživjeli. Zbog mobinga na bivšem poslu, Ankica se prije pet godina odlučila za odlazak u prijevremenu mirovinu. Međutim, niska mirovina ne pokriva joj ni osnovne životne troškove. Dodatan izvor prihoda pronašla je u poslu asistentice hrvatskom paraolimpijcu.

“Dva sata mu asistiram doma, dva sata mu asistiram u dvorani gdje on vježba boćanje. Naporno mi je zato što moram to raditi. Možda da imam normalnu mirovinu s kojom mogu živjeti bih to radila zato što bih to željela, ovako to moram raditi”, rekla je Ankica Birtić, umirovljenica u radnom odnosu za N1.

Uz satnicu od pet eura i mirovinu, nakon 36 godina staža uspije si priuštiti tek ono osnovno. “Dakle, mirovina je 420 eura, a plaća 377 eura. I mađioničarskim trikovima preživljavam jer s tim novcem ne možete ništa. Mogu si priuštiti na godišnjoj bazi kupovinu donjeg rublja i čarapa. Ja ne mogu više, ja moram preokretati ormar”, kaže Ankica.

Više od 300 tisuća umirovljenika prima 318 eura mirovine

Od milijun i 200 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj, njih više od 300 tisuća prima najnižu mirovinu od 318 eura. Međutim, prosječna mirovina u Hrvatskoj nešto je viša, 491 euro, odnosno medijalna iznosi 433 eura. 27 tisuća umirovljenika osim mirovine prima i plaću.

Hrvatska stranka umirovljenika u izračunu prve umirovljeničke košarice predstavila je kako na njih utječe inflacija. Za bračni par umirovljenika ona iznosi oko 800 eura mjesečno. Najviše im otpada na hranu i piće, gotovo 44 posto. Dvostruko manje na higijenu, a tu su i ostali troškovi poput stanovanja, režija, rekreacije i kulture, komunikacija, pa im onda ostane najmanje za lijekove i zdravstvenu zaštitu – svega tri posto.

“Znači tu nema odjeće, obuće, nema poklona, nema rekreacije, nema putovanja… Ako bi slučajno došlo do izvanrednih troškova, u ovoj košarici ispada da umirovljenik 80 posto svojih primanja daje zapravo na nekakvo nužno održavanje života”, poručila je Ema Culi, predsjednica Foruma žena pri HSU.

Nemaju za ništa osim lijekova, hrane i režija

“Veliki broj umirovljenika je siromašan i velik broj umirovljenika izuzev prehrane teško da može nešto drugo platiti, svoje obveze znači režije, izdvojiti za lijekove i ostalo što mu ostane za hranu”, rekao je Veselko Gabričević, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika.









Traže od Vlade da umirovljenicima produži zamrzavanje cijena osnovnih namirnica i energenata, a lokalne vlasti, da im kroz razne subvencije olakšaju život uz poskupljenja. Ekonomski analitičar Mladen Vedriš pozdravlja taj prijedlog, dok je pitanje povećanja mirovina već daleko složenije.