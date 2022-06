HRVATSKA ULAZI U OBITELJ OD 340 MILIJUNA LJUDI! Potvrđeno je: Kuna odlazi u povijest, Ursula čestitala Hrvatima

Hrvatska je ispunila sve kriterije konvergencije i regulativne zahtjeve za uvođenje eura, i to jedina od sedam zemalja izvan eurozone koje su obuhvaćene Izvješćem o konvergenciji, potvrdile su Europska središnja banka i Europska komisija.

Zadovoljstvo takvim ishodim izrazila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja vjeruje da će to ojačati hrvatsko gospodarstvo.

“Manje od deset godina od pristupa u EU, Hrvatska je sada spremna pristupiti Eurozoni 1. siječnja. Uvođenje eura ojačat će hrvatsko gospodarstvo, ali će učiniti i euro jačim.

Dvadeset godina od uvođenja prvih novčanica, euro je postao jedna od najsnažnijih valuta na svijetu i povećao blagostanje milijuna građana diljem Europske unije. Euro je simbol europske snage i jedinstva. Čestitam, Hrvatska”, napisala Ursula von der Leyen na Twitteru.

