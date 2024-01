Hrvatska u ovom ne može nadmašiti Jugoslaviju: ‘Više od 30 godina kod nas vlada kaos’

Autor: Ivana Jurišić

Nedavno je hrvatsku javnost šokirao oglas za stan u Zagrebu koji se prodavao za 2 800 eura po kvadratu, iako je na tlocrtu bilo jasno vidljivo da je riječ samo o jednoj sobi, bez vodovodnih instalacija, kuhinje ili odvojene kupaonice. Stan je u međuvremenu prodan nakon što je prodavač snizio cijenu na 1 821 euro po kvadratu.

Iako je riječ o ekstremnom primjeru, činjenica je da u Hrvatskoj vlada veliki nered na tržištu nekretnina. Tako nisu rijetki stanovi od četrdesetak kvadrata u koje je investitor uspio smjestiti dvije spavaće sobe i dnevni boravak.

‘Ovo je najbolje što smo našli’

Jedna naša čitateljica koja je upravo u fazi kupnje doma za svoju obitelj, rekla nam je kako razmišlja da kupi trosobni stan od 58 kvadrata.

“Stan je na dobroj lokaciji, ali me brine što su spavaće sobe velike samo osam i šest kvadrata, što mi se čini premalo. Nažalost, gledamo već godinu dana, a ovo je najbolje što smo našli za naš budžet”, objašnjava ova Zagrepčanka, koja je prema svom vlastitom priznanju, pomalo izgubila nadu da će u dobi od 38 godina napokon riješiti svoje stambeno pitanje i useliti se u svoj vlastiti stan.

S njom se slaže i poznati hrvatski arhitekt Otto Barić koji iza sebe ima niz projekata poput Zagreb Towera i stambeno poslovne zgrada Ban centar.

“Sobe od osam, a pogotovo one od šest kvadrata, nemaju nikakvo mjesto u obiteljskim stanovima. U bivšoj državi postojale su norme, po njemačkim iskustvima, koje su se nakon raspada bivše države izgubile. Prema normama tog vremena, soba je morala imati najmanje 12 kvadrata, dok se ona od osam kvadrata smatrala polovicom sobe. Sve što je bilo manje od toga, nije se moglo smatrati sobom”, objašnjava Barić dodajući da norme nisu vrijedile samo za spavaće sobe već i za sve prostorije u stanu.

Luda potjera za profitom

“Pravilo je bilo da dnevni boravak mora imati minimalno 18 kvadrata, kupaonica najmanje četiri kvadrata. Jednosoban stan, a pri tome se misli na onaj sa jednom spavaćom sobom, mogao je imati barem 40, 42 kvadrata”, dodaje.

U međuvremenu Hrvatska je odbacila socijalizam, prigrlila kapitalizam, a norme su se, kako kaže Barić, u ludoj potjeri za profitom već odavno prestale poštovati.

“Vrlo rijetko ćete naći sobe od 12 kvadrata, obično to svi guraju u nekih 10 kvadrata. Tu su onda neke minimalne kupaonice, a da bi uštedjeli na kvadraturi, svi investitori u posljednje vrijeme inzistiraju na spajanju kuhinje i dnevnog boravka.

Taj nesretni socijalizam je imao svoje manje, ali je imao i svoje određene prednosti jer su neke stvari

bile normirane. U to vrijeme je trosobni stan s dvije sobe i dnevnim boravkom mogao imati najmanje 63 kvadrata”, objašnjava Barić i napominje da sada nemamo nikakve standarde.









‘Sve smo prepustili tržištu’

“S raspadom bivše države, jugoslavenski standard je ukinut, a hrvatski standardi ne propisuju kolike bi sobe trebale biti. Postoje preporuke, ali ne i propisi koji govore kolike bi prostorije trebale biti.

Interes je investitora da sve to maksimalno smanje, a kako na tržištu to prolazi imamo to što imamo pa se danas isti broj prostorija uspije zgurati u 55, pa čak i 54 kvadrata”, kaže.

Bez obzira na trenutačno stanje u kojem se obitelji od četiri i više člana zbog visokih cijena guraju u stanovima nedovoljne kvadrature, Barić ističe da obitelj od četiri člana ne bi trebala živjeti u stanu manjem od 60 kvadrata.

“To je neki minimum suvislog života, ali istu kvadraturu treba obitelj i s 2 i 3 člana. To ide u smjeru tog nekadašnjeg standarda. Danas je sve prepušteno tržištu, te imamo što imamo. Trebati će vremena dok se vratimo na staro”, zaključuje arhitekt.