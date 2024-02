Hrvatska tvrtka mora isplatiti masnu odštetu radniku: Ozljede su bile stravične, ostao je bez ruke

Autor: Dnevno.hr

Čak 50.000 eura odštete trebao bi dobiti radnik jedne hrvatske tvrtke nakon što je doživio tešku nesreću na radu. Nadležni sud donio je nepravomoćnu presudu u kojoj bi tvrtka Grafičar iz Ludbrega trebala svom radniku isplatiti odštetu, prebacujući tako odgovornost za nesreću na samu tvrtku.

Kako se navodi u presudi, radnik je u jednom trenutku gurnuo ruku u otvor stroja za vrući tisak. Stroj mu je zgnječio lijevu ruku i šaku do te mjere da su je liječnici morali amputirati. Sudski vještak je procijenio da je radniku trajno umanjena životna aktivnost za 45 posto, s obzirom na to da mu je amputirana dominantna ruka. Uz to, radnik boluje od kronične fantomske boli u amputiranoj ruci.

Iz tvrtke, koja je već kazneno osuđena zbog te nesreće, tvrde da je do nesreće došlo jedino i isključivo zbog greške radnika. “On je postupao s krajnjom nepažnjom jer nije bilo nikakvog opravdanog razloga, niti je to zahtijevalo obavljanje posla da naš radnik gurne šaku lijeve ruke u nezaštićeni otvor stroja”, poručili su iz tvrtke na sudu.

Čeka se pravomoćna presuda

No, inspektor zaštite na radu je ustanovio da “stroj nije bio u ispravnom stanju jer na njemu nije bila montirana prozirna zaštitna pleksiglas ploča koja onemogućava ulazak ruke ili drugih dijelova tijela u opasnu zonu te osigurava automatsko zaustavljanje prije nego što radnik uđe u opasno područje”. Uz to, radnik nije bio osposobljen za rad na tom stroju, što su također pripisali kao “krivnju” poslodavca.

Uzevši sve u obzir, sutkinja je radniku dosudila odštetu od 38.100 eura, a tvrtka bi trebala platiti i sudske troškove od 10.700 eura. Na te se iznose zaračunavaju i kamate pa bi sve skupa trebalo iznositi oko 50.000 eura. No, radnik će dobiti novac samo ako presuda postane pravomoćna.