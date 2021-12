HRVATSKA STROŽA I OD LUKSEMBURGA: Za 4 dana bez vrećica, zabranili su čak i biorazgradive

Koliko je Hrvatska država apsurda najbolje pokazuje slučaj Miroslava Francuzevića, vlasnika tvrtke Stari grad iz Vukovara, koja se bavi preradom otpada iz kojeg izrađuje reciklat koji se koristi u proizvodnji plastičnih vrećica. On je prije dva mjeseca dobio poticaj od države u iznosu od 580.000 kuna jer se bavi zelenom proizvodnjom, a istodobno, zbog stupanja na snagu dijela Zakona o gospodarenju otpadom od 1. siječnja iduće godine, kojim se zabranjuje stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje, Francuzeviću će se proizvodnja smanjiti za 20 do 30 posto, što će dovesti do toga da će morati otpuštati radnike, piše Jutarnji.

Iz tvrtke Stari grad kažu da nadležne nije briga što zapošljavaju 15 ljudi u sredini koja je puno propatila u ratu i uz koje se iseljava veliki broj ljudi.

Francuzević napominje kako kod njega uglavnom rade stariji radnici koji će teško naći novi posao.

U sličnoj situaciji još je tridesetak tvrtki koje se bave proizvodnjom vrećica i koje zapošljavaju 800 ljudi u Hrvatskoj, mnoge od od njih upravo na potpomognutim područjima Slavonije i Banije, koja bilježe najviše stope iseljavanja.

U uporabi ostaju vrećice za voće i povrće

Naime, od Nove godine više u trgovinama nećete moći kupiti vrećice čija je debljina od 15 do 50 mikrometara, a koje se najviše upotrebljavaju u Hrvatskoj, dok će u upotrebi ostati vrećice za voće i povrće, one veće od 50 mikrometara i one od papira.

Očigledno je da država želi smanjiti potrošnju vrećica, koje su često smrt za morske životinje, ali je pitanje je li izabrala pravi put.

Za razliku od drugih zemalja, EU, Hrvatska se odlučila na strogu primjenu direktive EU koja ne zabranjuje vrećice, već je njezin cilj smanjenje potrošnje. Direktiva naime traži od proizvođača da na sebe preuzme troškove skupljanja i oporabe otpada, što su oni bili spremni napraviti, kažu iz HGK.

I dok su se druge zemlje odlučile na nježnije pristup, Hrvatska je odlučila ići oštro i odlučila se na potpunu zabranu. Zanimljivo je da su u zabranu uključene i one biorazgradive, izrađene od reciklata, iako je naprimjer Luksemburg uveo pojam “eco sac” s udjelom reciklata od 40 posto, te bez definicije debljine takvu vrećicu smatra višekratnom,









