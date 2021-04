PRODAN JE LEDO, JE LI JAMNICA IDUĆA? Zainteresiran svjetski gigant! Drže 70 posto tržišta, prodajom bi Hrvatska izgubila enormno bogatstvo

Autor: Iva Međugorac

”Pandan Ledu je Jamnica, vrlo je izgledno da će Jamnica u nekom trenutku također biti predmet prodaje, teško je špekulirati hoće li se taj proces pokrenuti ove ili naredne kalendarske godine”, ustvrdio je ekonomski analitičar Andrej Grubišić komentirajući prodaju Leda.

O tome da bi Jamnica doista mogla biti iduća na bubnju već se dugo govori u poduzetničkim krugovima, a šuška se kako je interes za ovu kompaniju pokazala Coca Cola. Jamnička punionica vode i tvornica sokova slijedom toga iduće bi mogle doći na bubanj, što i ne čudi budući da ih godinama prati glas zlatke koke sveukupnog poslovnog carstva bivšeg šefa Agrokora Ivice Todorića.

S duge strane, Coca Cola godinama pokazuje intenciju za preuzimanje izvoršita pitke vode po svijetu, a osim toga i u Hrvatskoj je upravo Coca Cola konkurirala Todorićevom Agrokoru nastojeći osvojiti tržište na kojem pored distribucijskog lanca Agrokora ipak nije imala šanse. Preuzimanjem Jamnice Coca Cola bi se zapravo vratila na hrvatsko tržište flaširane vode budući da je tu ranije poslovala pod brendom Bistra, flaširanom vodom s izvora pod Ivančicom, dok se danas za to iste ime koristi Colina voda iz Mađarske.

Crpi se više vode nego što se plaća?

U vrijeme dok je bio aktivan na Institutu za političku ekologiju aktualni saborski zastupnik Tomislav Tomašević problematizirao je sustav koncesija za flaširanje vode u Hrvatskoj tvrdeći da su analize koje je objavio njegov Institut i Zelena akcija pokazale kako postoje velike nepodudarnosti između podataka najrelevantnijih državnih institucija o količini crpljene vode pojedinih proizvođača na temelju čega se i plaća naknada.

Inače, Jamnica trenutno u Hrvatskoj drži 70 posto tržišta flaširane vode i to na osnovu dviju koncesije, a ukoliko dođe do njenog preuzimanja moguć je dakako i prijenos koncesije na drugo poduzeće no uz suglasnost Vlade, što ne bi trebao biti problem. Da takvi prijenosi teku glatko vidljivo je iz primjera Studenca kojega je Podravka prodala sa šest koncesija za flaširanje vode slovenskoj Radenskoj.









Problemi s regulacijom koncesija

Umirovljena profesorica javnog menadžmenta s Hrvatskog pravnog centra Inge Perko Šeparović svojedobno je pak za DW objašnjavala probleme s regulacijom koncesija u Hrvatskoj.

”Tako je prvim Zakonom o koncesijama iz 1992. zatražena uspostava registra koncesija“, nastavlja ona, „no isti je ustanovljen 2004. godine. Možete misliti što se zbivalo u međuvremenu, a to je problem sviju nas, jer nitko nema pravo biti vlasnik vode. Mogući problem su i hipoteke, ali nismo u poziciji ni vidjeti ugovore vlade s koncesionarima, nego samo prethodne saborske odluke. Ništa se ne bi smjelo prenositi automatski, a uopće se ne zna režim prijenosa”, tvrdila je svojedobno ova stručnjakinja.

Treba napomenuti kako je Jamnica Ugovor o koncesiji sklopila s Državnom upravom za vode kako bi crpila termalnu vodu iz Svetojanskih toplica, a Jamnica u koncesiji ima Janino vrelo u Pisarovini te izvor Sveta Jana u Gorici Svetojanskoj. Ranije je pak Faktograf pisao kako je Jamnica godinama ‘pumpala više od ugovorom dozvoljene količine tehnološke vode i pritom je koristila za krajnji proizvod’.