HRVATSKA PRED SLOMOM! Grcamo u problemima: Od ponedjeljka kreću otkazi! Evo tko je prvi na udaru

Autor: Iva Međugorac

Ako netko uz premijera Andreja Plenkovića teško preživljava koronakrizu, tada je to zasigurno ministar financija Zdravko Marić, koji kao da vodi svojevrsnu borbu s vjetrenjačama.

Posljednji problemi koji su ga sustigli oni su koji se odnose na povlačenje 24 milijarde eura dostupnih Hrvatskoj iz europskih izvora do kraja desetljeća. Naime, Hrvatska udruga poslodavaca zahtjeva da se za privatni sektor osigura barem polovica od tog iznosa, a poseban naglasak stavljaju na polovicu novca iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. No, po svemu sudeći od toga nema ništa.

Izgledno je kako će za privatni sektor kroz različite subvencije i potpore otići svega 4,5 milijardi kuna, odnosno najviše deset posto, a u pregovorima s Europskom komisijom Hrvatskoj je dano do znanja da na viši iznos izravnih potpora poduzetnicima naprosto ne mogu računati.

Očekivano, zbog tih najava u HUP-u se probudilo nezadovoljstvo, a pojačao pritisak na vladajuće koji konkretnu strategiju nisu predstavili pa ni predali Komisiji iako je rok za to konac travnja. Poznato je da dio novca kane povući za obnovu zgrada stradalih u potresu, dok se ostalo odnosi na reforme u zdravstvu, javnoj upravi, pravosuđu i školstvu. Kao da ta pljuska domaćim poduzetnicima nije dovoljna, ovih je dana postalo jasno da naše gospodarstvo u ožujak ulazi bez odluke o tome na koji će se način, i u kojim iznosima isplaćivati naknade za očuvanje radnih mjesta što je kod poduzetnika dovelo do još jednog vala nezadovoljstva, koji je posebno prisutan u turističkom sektoru u kojem s početkom ožujka najavljuju i prve otkaze, umjesto da dočekuju prve turiste.

Mahom bi se otkazi mogli dijeliti u hotelijerskom sektoru, a da kriza zube ne prestaje pokazivati baš na Hrvatskoj vidljivo je i iz podataka o padu hrvatskog bruto domaćeg proizvoda u posljednjem lanjskom tromjesečju, koji doduše jest usporen u odnosu na prethodne kvartale, no i dalje je u cijeloj prošloj godini gospodarstvo radi krize palo po rekordnoj stopi od 8,4 posto. Podaci su to Državnog zavoda za statistiku koji su objavljeni koncem tjedna, a prema njihovim procjenama BDP je u proteklom kvartalu pao za sedam posto po godišnjoj razini. Sreća u nesreći jest to što je ipak nešto manji od očekivanja analitičara koji su se izjasnili u Hininoj anketi. Njih šest ocijenilo je da bi pak mogao iznositi od od 6,5 do 8,3 posto. Dosad rekordni pad od 7,3 posto zabilježen je na početku globalne financijske krize 2009. godine.