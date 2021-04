HRVATSKA MORA BITI U ‘ZELENOM’ Evo tko će i kada doći na odmor u Lijepu našu

Autor: Sanja Plješa

Unatoč pandemiji koronavirusa, vjerujemo kako nas ove godine ipak čeka bolja turistička sezona od prošlogodišnje.

U pripremama za turističku sezonu Hrvatska vodi sustavnu brigu o svim segmentima kako bi se zadovoljili svi sigurnosni i zdravstveni uvjeti, a istovremeno turistima olakšao dolazak u Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju.

Epidemiološka situacija i dalje ostaje ključna, zato je nužno da Hrvatska na epidemiološkoj karti bude u zelenom.

“S digitalnim alatom Enter Croatia Hrvatska je prošle godine bila predvodnica u korištenju novih tehnologija u turizmu dok ove godine s naših emitivnih tržišta bilježimo iznimno pozitivne reakcije na projekt Safe stay in Croatia, kojim potičemo dionike u turizmu i turiste na pridržavanje epidemioloških mjera”, istaknuli su iz Ministarstva turizma i sporta.

Važnost ovog projekta do sada je prepoznalo skoro 13 tisuća turističkih dionika, što pokazuje da je turistički sektor u Hrvatskoj odgovoran i spreman za veći početak turističkih kretanja. Na www.safestayincroatia.hr web stranici, dostupnoj na čak 10 jezika, turistima su na jednom mjestu vidljivi svi potrebni podaci o boravku u Hrvatskoj – od objekata kojima je dodijeljena sigurnosna oznaka Safe stay in Croatia do prikaza epidemiološkog stanja po županijama.









U Hrvatskoj 250 punktova za testiranje turista

U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i regionalnim javno zdravstvenim službama uspostavljeno je već 250 punktova za testiranje turista, dok je Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 20 milijuna kuna za sufinanciranje antigenskih testova za turiste. Lokacije punktova za testiranje turista uskoro će biti dostupne na web stranici www.safestayincroatia.hr.

U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, u Ministarstvu turizma i sporta pokrenuli su akciju “Hrvatski otoci – zeleni otoci”. Na web stranici www.safestayincroatia.hr, uz trenutne podatke o epidemiološkom stanju, posebice će se istaknuti epidemiološko stanje na otocima s obzirom da su trenutačno otoci prikazani u sklopu županija unatoč činjenici da im je incidencija uglavnom niža nego je to u ostalim dijelovima županije. Važnost naših otoka za turizam je iznimno velika, jer se četvrtina turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvaruje na otocima, a boravak turista na otocima dva je dana duži nego u kopnenim turističkim središtima.

Iz resornog ministarstva naglašavaju kako je u skladu s promišljanjima na razini Europske unije o digitalnom zelenom certifikatu Republika Hrvatska od 1. travnja omogućila ulazak turista uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, potvrde o cijepljenju ili potvrde o negativnom PCR ili antigenskom testu koji se nalazi na listi testova odobrenih od strane EU.









“Kroz jasne kriterije ulaska u Hrvatsku turistima nastojimo olakšati putovanje, a turističku ponudu prilagodili smo željama naših gostiju. U Dubrovniku je započelo organizirano cijepljenje turističkih djelatnika čime se pridonosi sigurnosti boravka u Hrvatskoj. Sve su to aktivnosti kojima Hrvatsku pozicioniramo kao sigurnu i poželjnu turističku destinaciju”, ističu u Ministarstvu turizma i sporta.

‘Ljeto dočekujemo s optimizmom’

Postavlja se pitanje hoće li u kolikom obimu ove godine u Hrvatsku doći inozemni turisti?

Kada se govori o gostima svakako se računa na domaće goste. Jednako tako računa se i na turiste s naših već tradicionalnih emitivnih tržišta, kojima je Hrvatska dostupna automobilom poput Slovenije, Njemačke, Austrije, Češke, Poljske, Slovačke, Mađarske i Italije. No, nisu zanemareni ni turisti s naših avio destinacija.

“U posezoni, ukoliko epidemiološka situacija dopusti, nastavit ćemo s našom akcijom Tjedan odmora vrijedan kojom po 50 posto sniženim cijenama nudimo, prvenstveno domaćim turistima, istraživanje Hrvatske, a uskoro krećemo s jačom promocijom ruralnog turizma čiji je glavni pokretač upravo domaći turist”, ističu u Ministarstvu turizma i sporta.









“Svjesni smo kako će turistička kretanja izuzetno ovisiti o epidemiološkoj situaciji, ali ljeto dočekujemo s optimizmom. Hrvatski turistički sektor spremno dočekuje početak većih turističkih kretanja. Uz pridržavanje epidemioloških mjera, dovoljnu razinu procijepljenosti te jasne kriterije ulaska u zemlju možemo pridonijeti da rezultati kao i razina prihoda budu bolji nego lani kada su nas turističke brojke svrstale među najuspješnije destinacije Mediterana. Uz projekt Safe stay in Croatia pripremili smo i druge aktivnosti koje su nužne za osiguravanje optimalnih uvjeta za turiste u RH. Započeo je proces cijepljenja turističkih djelatnika, jer je poznato da kroz turističku djelatnost dolazi do velikog broja kontakata, a broj ljudi u turističkim odredištima se višestruko povećava, osobito na vrhuncu sezone. Zato cijepljenjem turističkih djelatnika želimo smanjiti mogućnost eventualnog stvaranja žarišta. Također, u suradnji s regionalnim turističkim zajednicama te HZJZ-om uspostavljamo dodatne punktove za testiranja u turističkim odredištima kako bi turistima bilo omogućeno testiranje kakvo zahtijeva njihovo odredište. Uz to fokusirali smo se na kvalitetniju i diverzificiraniju turističku ponudu, koja našim gostima nudi visoku razinu sigurnosti, odmak od gužvi te boravak u prirodi. Sve dobre prakse koje smo usvojili prošle godine, ove godine planiramo nadograditi. Sve su to aktivnosti kojima turistima šaljemo poruku kako je Hrvatska poželjna turistička destinacija koja nudi sigurnost, ugodan boravak i autentičnost doživljaja”, zaključila je Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta.